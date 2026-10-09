Triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vừa ban hành Công văn số 95/CV-PTDS, ngày 9/10/2026 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển.

Mưa lớn có thể gây ngập úng, thiệt hại sản xuất nông nghiệp. (Ảnh minh họa)

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và dịch dần ra phía Đông, sau được tăng cường yếu kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ đêm nay (9/10) đến đêm 10/10/2026, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông, lốc, sét, mưa đá kèm gió mạnh.

Tổng lượng mưa ở khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm; các khu vực khác từ 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Vùng biển Thanh Hóa ven bờ có gió Đông Bắc cấp 4-5, sóng biển cao từ 1-1,5m, ngoài khơi cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Vịnh Bắc Bộ và phía Nam của khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung.

Đối với tuyến biển:

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các khu du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, khu vực ven biển.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với trên đất liền:

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các xã ở khu vực miền núi đã từng xảy ra sạt lở (chú trọng các vị trí đã được công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai); khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân biết, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và các biện pháp ứng phó với thiên tai để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

NM