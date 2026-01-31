Trao quà tri ân thân nhân liệt sĩ tại các địa phương trong tỉnh

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức chương trình tặng quà tri ân thân nhân gia đình liệt sĩ tại các xã Quảng Yên, Hoằng Lộc và phường Quảng Phú, góp phần chăm lo đời sống, để các gia đình chính sách đón Tết đầm ấm, nghĩa tình.

Tại phường Quảng Phú, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa và nhà tài trợ đã trao 26 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng tiền mặt tới thân nhân các gia đình liệt sĩ. Những phần quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, kịp thời động viên các gia đình chính sách vơi bớt khó khăn, yên tâm đón Tết cổ truyền.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thanh Hóa cùng Thạc sỹ, Bác sỹ Lâm Tiến Tùng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trao quà cho các gia đình liệt sỹ phường Quảng Phú.

Trước đó, Hội đã phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động tri ân tại các địa phương trong tỉnh. Cụ thể, tại xã Quảng Yên, Hội phối hợp với Công ty Công trình Long Hưng (Hà Nội) trao 20 suất quà cho thân nhân liệt sĩ. Tại xã Hoằng Lộc, Hội phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa trao 30 suất quà tri ân thân nhân liệt sĩ, góp phần mang đến không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thanh Hóa cùng nhà hảo tâm trao quà cho các gia đình liệt sỹ xã Quảng Yên.

Thông qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của thế hệ hôm nay đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các phần quà tri ân được trao tận tay tới thân nhân, gia đình liệt sỹ xã Hoằng Lộc.

Được biết trong năm 2025, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ đưa hài cốt 22 liệt sĩ về quê hương an táng bằng tàu hỏa; xây dựng 3 nhà tình nghĩa; tổ chức nhiều đợt trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân, gia đình liệt sĩ. Đồng thời hỗ trợ tìm kiếm, đính chính thông tin bia mộ liệt sĩ cho 18 trường hợp và lấy mẫu giám định ADN cho 2 trường hợp, góp phần trả lại tên tuổi, quê hương cho các anh hùng liệt sĩ.

Hồng Tư