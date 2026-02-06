Hotline: 0822.173.636   |

Trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

Quang Trung
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 6/2, tại Trường Tiểu học Thiệu Dương (phường Hàm Rồng), Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường tổ chức trao 40 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng, với tổng kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng.Trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em trao quà Tết cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Thiệu Dương

Chiều cùng ngày, Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa tổ chức bàn giao công trình nước nóng năng lượng mặt trời tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 tỉnh Thanh Hóa. Công trình do Công ty TNHH Công trình Hồng Gia tài trợ, với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Công trình nhằm phục vụ sinh hoạt hằng ngày cho các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và bảo đảm sức khỏe trong mùa đông.

Trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

Bàn giao công trình nước sạch tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, chiều 5/2, Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm và tặng quà cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa, chia sẻ, động viên các em nhỏ đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, yêu thương.

Trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em trao quà cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.

Thông qua các hoạt động ý nghĩa này, Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, huy động sự chung tay của cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, góp phần giúp các em có thêm niềm vui, đón Tết Bính Ngọ 2026 đầm ấm, đủ đầy hơn.

