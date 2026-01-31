Hotline: 0822.173.636   |

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thị Giằng

Nguyễn Lương
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 31/1, Đảng ủy phường Hạc Thành tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thị Giằng.

Sáng 31/1, Đảng ủy phường Hạc Thành tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thị Giằng.

Đồng chí Nguyễn Minh Khánh, Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Hạc Thành trao huy hiện 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thị Giằng.

Đồng chí Phạm Thị Giằng sinh ngày 10/11/1930, được vinh dự kết nạp Đảng ngày 9/11/1947, chính thức ngày 9/6/1948, quê quán làng Đại Lý, xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa (nay là Khu phố Đại Đồng Vân, phường Đông Tiến), hiện là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Tô Vĩnh Diện, thuộc Đảng bộ phường Hạc Thành. Đồng chí Phạm Thị Giằng vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ rất sớm khi mới tròn 17 tuổi, được tôi luyện và trưởng thành trong thực tiễn đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh. 80 năm tuổi Đảng là 80 năm đồng chí tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, kiên định niềm tin vào con đường cách mạng mà Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Đảng viên Phạm Thị Giằng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đại diện gia đình bày tỏ niềm tự hào cũng như cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, trong điều kiện chiến tranh cũng như hòa bình, xây dựng và đổi mới đất nước, đồng chí Phạm Thị Giằng đã kinh qua nhiều vị trí công tác, gắn bó sâu sắc với phong trào phụ nữ, công tác chính quyền và công tác xây dựng Đảng; luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được phân công, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước.

Đại diện chính quyền địa phương cùng gia đình chúc mừng Đồng chí Phạm Thị Giằng tại lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Trực tiếp đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Phạm Thị Giằng, đại diện lãnh đạo Đảng ủy phường Hạc Thành đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, gửi lời chúc mừng, đồng thời nhấn mạnh: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho mỗi đảng viên, đây là niềm vinh dự đặc biệt, không chỉ đối với cá nhân đồng chí Phạm Thị Giằng và gia đình, mà còn là niềm xúc động, tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Hạc Thành.

Bà Phạm Thị Giằng là chị ruột của bà Phạm Thị Giang chủ cơ sở Thuốc Phong Bà Giằng, mẹ dược sỹ Lê Thị Bình – Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Tâm Bình. Là gia đình có truyền thống làm nghề thuốc Nam lâu đời, với tâm niệm “làm thuốc cứu người” và “lấy Tâm làm gốc”, thừa hưởng tài năng và tâm huyết với y học cổ truyền Bà Phạm Thị Giằng, bà Phạm Thị Giang và các thế hệ con cháu, trong đó có dược sỹ Lê Thị Bình đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát huy thế mạnh y học cổ truyền của dân tộc để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Nguyễn Lương

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Niêm yết danh sách cử tri được tiến hành như thế nào?

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Niêm yết danh sách cử tri được tiến hành như thế nào?

Xây dựng Đảng
Căn cứ vào quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21/5/2025 quyết định rõ Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là Chủ...
Những người nào được gọi là cử tri?

Những người nào được gọi là cử tri?

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Trả lời: Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15 tháng 3 năm 2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có...
Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ, Đảng bộ xã Xuân Du đã triển khai nhiều giải pháp, qua đó góp phần tăng cường sự lãnh đạo và...
