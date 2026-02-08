Hotline: 0822.173.636   |

Trao 700 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Nga Sơn

Phan Nga
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/2, Hội nông dân xã Nga Sơn phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hoá tổ chức chương trình trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn xã.

Sáng 8/2, Hội nông dân xã Nga Sơn phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hoá tổ chức chương trình trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn xã.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đại biểu dự lễ trao quà.

Dự buổi trao quà có các đồng chí: Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn.

Các đại biểu dự lễ trao quà.

Theo đó, 700 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, đã được trao tận tay các gia đình, góp phần giúp bà con đón Tết thêm ấm áp, đủ đầy. Chương trình thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm, chăm lo của Hội Nông dân đối với hội viên, các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời là nguồn động viên tinh thần thiết thực để bà con thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa trao biển tượng trưng 700 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Nga Sơn.

Hoạt động thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là việc làm thường xuyên của các cấp Hội nông dân trong tỉnh, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc. Trong dịp này, các cấp hội đã phối hợp tổ chức trao gần 1.000 suất quà với tổng trị giá gần 500 triệu đồng ở các xã: Đông Sơn, Na Mèo, Quảng Phú, Vạn Xuân, Quảng Chính, Tiên Trang, Sầm Sơn, Kiên Thọ, Yên Định, Văn Nho.... Ngoài ra, Hội nông dân các cấp trao tặng gần 300 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng tại các phường: Bỉm Sơn, Quang Trung và xã Thọ Lập.

Một số hình ảnh tại lễ trao quà:

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trao quà cho các hộ nghèo xã Nga Sơn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy, trao quà cho các hộ nghèo xã Nga Sơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến, trao quà cho các hộ nghèo xã Nga Sơn.

Các đồng chí: Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy, trao quà cho các hộ nghèo xã Nga Sơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến và đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hoá, trao quà cho các hộ nghèo xã Nga Sơn.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nga Sơn Đào Vũ Việt, trao quà cho các hộ nghèo xã Nga Sơn.

Các đồng chí: Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy, chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo xã Nga Sơn.

