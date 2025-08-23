Trao 32 xe đạp cho học sinh vượt khó, hiếu học tại xã Tống Sơn

Sáng 23/8, tại xã Tống Sơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”.

Đại diện nhà tài trợ trao xe đạp cho học sinh vượt khó, hiếu học tại xã Tống Sơn.

Chương trình “Cùng em đến trường” đã trao tặng 32 chiếc xe đạp với tổng giá trị quà tặng gần 50 triệu đồng cho học sinh vượt khó, học giỏi trên địa bàn xã Tống Sơn. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ và tự tin bước vào năm học mới.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam trao bảng biểu trưng tặng quà trị giá gần 50 triệu đồng tại xã Tống Sơn.

Được biết, Prudential Việt Nam hiện là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, với mạng lưới hơn 250 văn phòng và trung tâm chăm sóc khách hàng trên toàn quốc. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Prudential luôn chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng. Tại Thanh Hóa, công ty đã nhiều lần phối hợp với Hội Chữ thập đỏ triển khai các hoạt động thiện nguyện như tặng học bổng, quà cứu trợ, mở ATM gạo giúp bà con vùng bị thiên tai.

Thông qua chương trình “Cùng em đến trường”, Prudential mong muốn tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực phấn đấu, vươn lên trong học tập. Hoạt động này cũng góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn, khẳng định sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp trong việc chăm lo thế hệ tương lai.

Trần Hằng