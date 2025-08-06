Trại hè kỹ năng: Kỳ vọng và nỗi lo

“Mỗi dịp hè đến, tôi luôn tìm hiểu rất kỹ các chương trình kỹ năng sống, các trại hè kỹ năng để cho con trai lớp 5 của mình tham gia. Tôi mong con được rèn tính tự lập, tăng cường khả năng giao tiếp, thoát khỏi màn hình máy tính. Tuy nhiên, chọn chỗ nào cũng phải cân nhắc, nhất là điều kiện vệ sinh, đồ ăn, và cơ sở vật chất", chị Nguyễn Thị Ngân ở phường Hạc Thành cho biết.

Các em học sinh tham gia hoạt động nhóm tại Trại hè Khinh Khí Cầu.

Câu chuyện của chị Ngân không phải là cá biệt. Hiện nay, nhu cầu học kỹ năng mềm, kỹ năng sống ngày càng tăng cao, nhất là trong bối cảnh chương trình giáo dục phổ thông mới nhấn mạnh đến việc “học để làm người” và “học đi đôi với hành”. Các lớp học về kỹ năng sinh tồn, kỹ năng giao tiếp, sáng tạo nghệ thuật, hoạt động thể chất, trại hè khám phá, du lịch trải nghiệm... xuất hiện ngày càng đa dạng và được các đơn vị tổ chức quảng bá rầm rộ. Đa phần các chương trình đều đưa ra cam kết về an toàn, vệ sinh và giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng như kỳ vọng.

Vừa qua, trên mạng xã hội “dậy sóng” xung quanh sự việc trại hè trải nghiệm “Làng Háo Hức”. Sự việc được bắt đầu khi một tài khoản mạng xã hội đăng bài viết thể hiện sự buồn bực, đồng thời cho biết con họ đã gặp nhiều vấn đề sức khỏe da liễu như mẩn ngứa, viêm da, không dám đi vệ sinh 8 ngày và thậm chí là xuất hiện vấn đề tâm lý khi con có hiện tượng bị bắt nạt. Ngay sau đó, nhiều tài khoản khác được cho là của các bậc phụ huynh đã từng cho con trải nghiệm tại “Làng Háo Hức” cũng đồng tình, và phản ánh cơ sở vật chất, vệ sinh không được đảm bảo an toàn, sạch sẽ. Sự việc đã làm dấy lên lo ngại về việc đảm bảo an toàn vệ sinh và giáo dục toàn diện tại các lớp học, câu lạc bộ (CLB) kỹ năng hay trại hè trải nghiệm cho trẻ.

Anh Trần Quốc Huệ ở phường Hàm Rồng chia sẻ: "Vợ chồng tôi vốn rất ủng hộ việc cho con trải nghiệm hè để học kỹ năng sống nhưng sau sự cố vừa rồi, tôi nhận ra rằng không phải nơi nào cũng có khả năng tổ chức an toàn, khoa học. Tôi đã hủy hai suất đăng ký trước đó cho cả hai con. Thà cho các con ở nhà học bơi, học vẽ còn hơn gửi vào môi trường kém vệ sinh, thiếu kiểm soát".

Trước những hoang mang của các bậc phụ huynh, ông Chu Đức Trung, đại diện cơ sở Trại hè Truyền Thông Trẻ cho biết: "Đơn vị chúng tôi bị ảnh hưởng đáng kể. Có phụ huynh từ chối tham gia dù đã đăng ký. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng sự minh bạch là chìa khóa duy nhất. Để lấy lại niềm tin của các bậc phụ huynh về mô hình CLB kỹ năng, trại hè trải nghiệm, chúng tôi đã công khai danh sách nhân sự phụ trách từng nhóm, điều kiện y tế, lịch vệ sinh khu sinh hoạt và có bộ quy tắc ứng xử rõ ràng giữa học sinh".

Mỗi mùa hè là một hành trình khám phá và trưởng thành của trẻ nhỏ. Các lớp học, CLB kỹ năng hay trại hè trải nghiệm vốn là nơi các em học cách kết nối, chia sẻ, tự tin, sáng tạo và đối mặt với những thử thách đầu đời. Tuy nhiên, không có hành trình nào thực sự an toàn nếu thiếu đi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự giám sát của người lớn.

"Vấn đề vệ sinh và an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu nhưng cũng là thách thức lớn nhất, nhất là với những chương trình tổ chức tại điểm nghỉ dưỡng hoặc địa điểm thuê lại. Vì vậy, sau mỗi mùa, chúng tôi đều rút kinh nghiệm và nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị thêm thiết bị lọc nước, vệ sinh định kỳ toàn khu vực 2 lần/ngày để đảm bảo các em khi đến đây sẽ được học và trải nghiệm đúng nghĩa, hợp vệ sinh", anh Nguyễn Đăng Phát, Trưởng Ban tổ chức Trại hè Khinh Khí Cầu chia sẻ.

Vệ sinh và an toàn tưởng chừng là yếu tố cơ bản nhưng lại đang trở thành nỗi lo lắng lớn nhất của nhiều phụ huynh trong mỗi kỳ nghỉ hè. Trong khi hàng loạt đơn vị đang thi nhau “vẽ” nên các chương trình trại hè “đậm chất phương Tây”, “thành người chỉ sau 7 ngày”, thì điều phụ huynh cần có lẽ lại chính là một môi trường hợp vệ sinh, một suất ăn đảm bảo, một chiếc giường đủ an toàn cho con mình, sự trưởng thành của các con sau mỗi lần tham gia lớp học kỹ năng hè.

Sự phát triển của các lớp học kỹ năng và trại hè là xu hướng tích cực. Nhưng song hành với đó, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn từ chính quyền, ngành giáo dục và bản thân các tổ chức xã hội để xây dựng những bộ tiêu chuẩn rõ ràng, khung giám sát hiệu quả, để không còn những hoang mang, lo lắng, mà mùa hè thực sự là mùa của trải nghiệm và trưởng thành đúng nghĩa cho trẻ em.

Phương Đỗ