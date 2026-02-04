Tổng Thư ký NATO: Các nước đồng minh có thể triển khai lực lượng tới Ukraine sau khi đạt thỏa thuận hòa bình

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết một số quốc gia đồng minh dự kiến triển khai lực lượng trên bộ, trên không và trên biển tới Ukraine ngay sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, trong khi Moscow tiếp tục cảnh báo động thái này có thể bị coi là sự can dự quân sự từ bên ngoài.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết các quốc gia đồng minh có thể triển khai quân sự tới Ukraine sau thỏa thuận hòa bình. Ảnh: Carnegieendowment

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ngày 3/2 cho biết các quốc gia đồng minh có thể triển khai hiện diện quân sự tới Ukraine ngay khi một thỏa thuận hòa bình với Nga được ký kết.

Phát biểu trước Quốc hội Ukraine, ông Rutte nói rằng một số nước châu Âu đã thông báo ý định đưa lực lượng tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận. Theo ông, sự hiện diện này có thể bao gồm lực lượng trên bộ, máy bay hoạt động trên không phận và hỗ trợ trên biển, trong đó Mỹ được xem là bên bảo đảm phía sau.

Người đứng đầu NATO cũng nhấn mạnh liên minh đang tiếp tục hỗ trợ quân đội Ukraine thông qua hoạt động huấn luyện, trang bị và cung cấp khí tài quân sự. Ông cho biết cơ chế Danh mục Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) đang được sử dụng để điều phối viện trợ, với phần lớn tên lửa sử dụng ở tiền tuyến và cho phòng không được chuyển giao thông qua cơ chế này. PURL đồng thời là tài liệu tham chiếu chính tại các cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng về Ukraine (định dạng Ramstein), nơi hơn 50 bộ trưởng quốc phòng phối hợp hỗ trợ.

NATO đang tiếp tục hỗ trợ quân đội Ukraine thông qua hoạt động huấn luyện, trang bị và cung cấp khí tài quân sự. Ảnh: Carnegieendowment

Ông Rutte khẳng định dù bối cảnh quốc tế có nhiều vấn đề nổi lên, NATO vẫn duy trì đối thoại hằng ngày với Kiev và không giảm mức độ quan tâm đối với an ninh của Ukraine.

Trong khi đó, Nga nhiều lần cảnh báo việc triển khai lực lượng phương Tây tới Ukraine có thể làm gia tăng căng thẳng. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng việc bố trí các đơn vị quân sự, cơ sở và hạ tầng quân sự của phương Tây tại Ukraine là điều Moscow không thể chấp nhận và sẽ bị coi là sự can dự từ bên ngoài, ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh của Nga.

Moskva lâu nay cho rằng việc mở rộng của NATO về phía biên giới Nga và mong muốn gia nhập NATO của Ukraine là những nguyên nhân cốt lõi dẫn tới xung đột hiện nay. Một trong các yêu cầu của Nga trong tiến trình đàm phán là Ukraine giữ quy chế trung lập và từ bỏ mục tiêu gia nhập liên minh này.

Bích Hồng

