Tổng Thư ký LHQ: Các “lực lượng quyền lực” đang làm suy yếu hợp tác quốc tế

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo rằng những “lực lượng quyền lực” đang ngày càng liên kết nhằm làm suy yếu hợp tác quốc tế, trong bối cảnh trật tự đa phương và các giá trị nền tảng của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này chịu sức ép ngày càng lớn.

TTK Antonio Guterres phát biểu ngày 17/1 tại sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ, diễn ra tại Hội trường Trung tâm Methodist ở thủ đô London – nơi tổ chức phiên họp đầu tiên của Đại hội đồng LHQ. Ảnh: AFP.

Ngày 17/1, phát biểu tại Hội trường Trung tâm Methodist ở thủ đô London (Anh) - nơi các đại biểu từ 51 quốc gia từng nhóm họp ngày 10/1/1946 cho kỳ họp đầu tiên của Đại hội đồng Liên hợp quốc do trụ sở tại New York (Mỹ) khi đó chưa được xây dựng, Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh năm 2025 là một năm đặc biệt thách thức đối với hợp tác quốc tế và các giá trị của LHQ.

Trong bài phát biểu, người đứng đầu LHQ bày tỏ sự trân trọng đối với Vương quốc Anh vì vai trò quan trọng trong việc hình thành LHQ, đồng thời ghi nhận Vương quốc Anh tiếp tục là một trong những quốc gia kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương.

Đánh giá tình hình toàn cầu, ông Guterres cho rằng thế giới đang đối mặt với hàng loạt thách thức nghiêm trọng, từ tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đến việc luật pháp quốc tế bị xem nhẹ tại nhiều khu vực. Trong bối cảnh đó, ông cảnh báo các lực lượng có ảnh hưởng đang tìm cách làm suy yếu những cơ chế hợp tác toàn cầu được xây dựng suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, ông khẳng định: “Bất chấp những cơn sóng dữ, chúng ta vẫn tiếp tục tiến về phía trước”.

Người đứng đầu LHQ dẫn việc Hiệp ước về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ở các vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia chính thức có hiệu lực như một minh chứng cho những tiến triển tích cực. Hiệp ước này thiết lập khuôn khổ pháp lý đầu tiên nhằm bảo vệ và quản lý bền vững 2/3 diện tích đại dương trên thế giới, được ông mô tả là một ví dụ điển hình của ngoại giao hiện đại.

Tổng Thư ký LHQ thừa nhận rằng nhiều thành quả của hợp tác quốc tế – từ việc ngăn chặn xung đột, giảm thiểu nạn đói đến việc ký kết các hiệp ước quan trọng thường không thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây là những kết quả thực chất và có ý nghĩa.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Thư ký Antonio Guterres kêu gọi các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng ngoài nhà nước tăng cường tham gia và đồng hành cùng LHQ, nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hiện nay, vai trò của các tổ chức này là cần thiết hơn bao giờ hết.

Ngọc Liên

Nguồn: The Straits Times