Tổng thống Ukraine cáo buộc các hạn chế mới đối với Starshield gây gián đoạn hoạt động quân sự

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/11 cho biết các biện pháp hạn chế mới đối với mạng lưới vệ tinh Starshield của công ty SpaceX do tỷ phú Elon Musk sở hữu đang gây gián đoạn hoạt động quân sự của Ukraine, đặc biệt là các nỗ lực đánh chặn thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga. Trong khi SpaceX phủ nhận việc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với dịch vụ.

Ukraine hiện phụ thuộc vào hai dịch vụ vệ tinh của SpaceX. Trong đó, Starlink là mạng lưới thương mại hỗ trợ liên lạc và hậu cần trên chiến trường, còn Starshield được thiết kế dành cho các khách hàng thuộc chính phủ và quân đội. Ukraine sử dụng Starshield thông qua một thỏa thuận với Chính phủ Mỹ, phục vụ hoạt động của các UAV trinh sát và đánh chặn UAV tấn công của Nga.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết tốc độ hoạt động của Starshield đã bị giới hạn ở mức 161 km/giờ. Nhà lãnh đạo Ukraine nhận định đây là những biện pháp hạn chế có hệ thống, chứ không phải lỗi kỹ thuật. Ông Zelensky cho biết: “Trong nhiều ngày qua, các đơn vị của chúng tôi đã ghi nhận tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động của Starshield trên lãnh thổ Ukraine. Các biện pháp hạn chế tốc độ mang tính hệ thống đang được áp dụng”.

Một quan chức Ukraine nói với trang tin Axios rằng các biện pháp hạn chế đã được áp dụng trong hơn 3 ngày và mức độ ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, SpaceX phủ nhận việc thay đổi dịch vụ. Trả lời Axios, công ty khẳng định: “Điều này không đúng sự thật. Không có bất kỳ thay đổi nào”.

Những thông tin mới nhất đánh dấu lần thứ hai trong vài tuần gần đây Ukraine bày tỏ quan ngại về các biện pháp hạn chế ảnh hưởng đến dịch vụ vệ tinh của SpaceX. Trước đó, Ukraine từng thông báo gặp sự cố kết nối hồi tháng 10, sau những căng thẳng giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Khả năng truy cập dịch vụ sau đó được khôi phục sau các cuộc trao đổi giữa các bên.

Thanh Vân