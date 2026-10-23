Ông Trump: Ukraine đã được khôi phục quyền truy cập Starlink

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tỷ phú Elon Musk đã khôi phục quyền truy cập vệ tinh Starlink của Ukraine, sau khi các biện pháp hạn chế dịch vụ gây ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng quân đội nước này.

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Theo BBC ngày 22/10, ông Trump đưa ra tuyên bố trên sau khi từ chối xác nhận thông tin cho rằng ông đã trực tiếp gọi điện cho ông Musk để đề nghị dỡ bỏ các hạn chế. Nhà lãnh đạo Mỹ chỉ nhấn mạnh rằng điều quan trọng là dịch vụ đã được khôi phục.

Trước đó, báo The Wall Street Journal đưa tin ông Trump đã đề nghị ông Musk chấm dứt việc hạn chế sử dụng Starlink tại Ukraine. Tổng thống Mỹ không hài lòng khi tốc độ kết nối vẫn bị giới hạn ở mức khoảng 160 km/giờ.

Về phía Ukraine, trong cuộc họp báo ngày 22/10, Tổng thống Zelensky cho biết tốc độ kết nối của hệ thống phục vụ quân đội Ukraine vẫn chưa trở lại mức 400 km/giờ. Ông bày tỏ hy vọng sẽ thảo luận vấn đề với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong những ngày tới.

Starlink và phiên bản quân sự Starshield do tập đoàn SpaceX của ông Musk cung cấp đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì liên lạc trên chiến trường Ukraine.

Hệ thống Starlink với hàng nghìn vệ tinh quỹ đạo thấp hiện đóng vai trò là hạ tầng thông tin liên lạc xương sống trên chiến trường Ukraine. Việc khôi phục ổn định kết nối này được đánh giá là yếu tố then chốt giúp duy trì khả năng chỉ huy, kiểm soát và bảo vệ các hạ tầng năng lượng quan trọng của Kyiv trước các đợt tập kích từ xa.

Tranh cãi cũng làm nổi bật vai trò của các doanh nghiệp tư nhân trong việc cung cấp hạ tầng thông tin liên lạc phục vụ hoạt động quân sự. Tỷ phú Elon Musk cho biết việc kiểm soát quyền truy cập và các giới hạn sử dụng Starlink, do SpaceX vận hành thuộc thẩm quyền của quân đội Mỹ và cuối cùng là Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump phủ nhận đã đưa ra yêu cầu liên quan, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ngày 20/10 khẳng định Lầu Năm Góc không chỉ đạo SpaceX điều chỉnh hệ thống Starlink.

Thanh Giang