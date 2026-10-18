Mỹ cân nhắc yêu cầu của Ukraine về hệ thống vệ tinh quân sự Starshield

Ngày 17/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Washington đang xem xét yêu cầu của Ukraine về việc tiếp cận hệ thống liên lạc vệ tinh quân sự Starshield, đồng thời bác bỏ cáo buộc Nhà Trắng chỉ đạo làm chậm dịch vụ Internet Starlink tại Ukraine.

Theo ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Washington đang thảo luận về yêu cầu của Ukraine được tiếp cận Starshield, hệ thống liên lạc vệ tinh quân sự do SpaceX phát triển, song nhấn mạnh Kyiv hiện chưa được sử dụng dịch vụ này.

Ông Rubio nói: “Hiện tại, dịch vụ này chưa khả dụng đối với Ukraine và vấn đề đang được thảo luận”, đồng thời phân biệt Starshield với Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh thương mại của SpaceX.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, Starshield hoạt động theo hợp đồng với quân đội Mỹ và không liên quan trực tiếp đến Ukraine. Ông cho biết Kyiv đã đề nghị tiếp cận hệ thống này để hỗ trợ các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Washington hiện đang thảo luận về cách thức Ukraine có thể sử dụng dịch vụ nếu được cấp quyền truy cập.

Liên quan đến tình trạng gián đoạn dịch vụ Starlink tại Ukraine hôm 14/10, ông Rubio bác bỏ cáo buộc cho rằng đây là hành động có chủ ý. Các quan chức Ukraine trước đó cho biết những hạn chế áp dụng đối với các thiết bị đầu cuối Starlink do Mỹ sản xuất đã làm chậm một số thiết bị bay không người lái (UAV) trên chiến trường.

Ông Rubio khẳng định Nhà Trắng không chỉ đạo làm chậm tốc độ kết nối Internet hoặc hạn chế dịch vụ nhằm ngăn cản một số UAV hoạt động. Ông gọi những thông tin cho rằng chính quyền Mỹ ra lệnh như vậy là “hoàn toàn sai sự thật”, đồng thời cho biết dịch vụ Starlink được cho là đã trở lại mức hoạt động trước đó.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kyiv không nhận được cảnh báo trước thường lệ từ các đối tác phương Tây về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhằm vào thủ đô Kiev.

Thu Uyên