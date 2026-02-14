Tổng thống Trump gửi thông điệp răn đe tới Iran và Trung Quốc

Trong bài phát biểu đầy sức mạnh trước các binh sĩ tại căn cứ quân sự Fort Bragg mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những cảnh báo trực diện và gay gắt nhất kể từ khi nhậm chức đối với Iran và Trung Quốc, khẳng định vị thế “đáng gờm” của quân đội Mỹ trên toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong chuyến thăm Fort Bragg, Bắc Carolina, Mỹ, ngày 13 tháng 2 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Về vấn đề Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran đang rơi vào bế tắc. Ông trực tiếp cáo buộc Tehran thiếu thiện chí và gây khó khăn cho các nỗ lực ngoại giao của Mỹ. Tổng thống Trump khẳng định kỷ nguyên kiềm chế đã kết thúc. Ông công khai cảnh báo Tehran về một "ngày rất tồi tệ" nếu nước này không chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân mới khắt khe hơn.

Ông Trump nhấn mạnh: “Đôi khi bạn phải có nỗi sợ. Đó là điều duy nhất thực sự giải quyết được tình hình.”

Để cụ thể hóa áp lực này, chính quyền Washington đã quyết định tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông bằng cách điều động thêm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến khu vực, hiệp lực cùng tàu USS Abraham Lincoln đang trực chiến tại đây. Trong bài phát biểu, ông Trump cũng nhắc lại các đợt không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6 năm ngoái và khẳng định tàu sân bay mới sẽ được sẵn sàng nếu cần thiết.

Động thái này được giới quan sát đánh giá là chiến lược “áp lực tối đa” phiên bản mới, kết hợp giữa răn đe khí tài hạng nặng và thông điệp chính trị quyết liệt nhằm buộc Iran phải thay đổi thái độ trong các thỏa thuận quốc tế tương lai.

Về Trung Quốc, dù không tuyên chiến trực diện về thương mại trong bài phát biểu này, ông Trump lại nhắm vào điểm yếu quân sự và công nghệ của Bắc Kinh. Ông Trump tiết lộ về một vũ khí bí mật gọi là “discombobulator” (thiết bị gây nhiễu/rối loạn), khẳng định nó đã vô hiệu hóa hoàn toàn các hệ thống phòng thủ do Trung Quốc và Nga sản xuất trong chiến dịch tại Venezuela vừa qua.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí bí mật mới có tên gọi “Discombobulator” trong chiến dịch chống lại Venezuela, nói rằng nó đã vô hiệu hóa các hệ thống của đối phương và khiến các loại vũ khí do Nga và Trung Quốc cung cấp không thể sử dụng được. Ảnh: Inspiring Young India

Ông Trump tuyên bố : "Thiết bị của Nga không hoạt động. Thiết bị của Trung Quốc không hoạt động... Một ngày nào đó các bạn sẽ biết tại sao, nhưng chúng đã không hoạt động". Điều này gửi đi thông điệp rằng công nghệ quân sự của Trung Quốc không còn khả năng đối đầu với khí tài mới của Mỹ.

Để hiện thực hóa các lời đe dọa này, Tổng thống Trump tái khẳng định kế hoạch đầu tư 1.000 tỷ USD vào quân đội, xây dựng lực lượng quân đội hung mạnh với các dòng thiết giáp, trực thăng và tàu chiến thế hệ mới.

Nhật Lệ

Nguồn: APT, New York Post