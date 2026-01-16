Tổng thống Pháp: Châu Âu cần tên lửa tầm xa tương tự Oreshnik của Nga

Ngày 16/1, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo rằng, châu Âu trong đó có Pháp đang nằm trong tầm tác động của các hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh mới do Nga phát triển, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) đẩy nhanh việc xây dựng năng lực tấn công tầm xa nhằm bảo đảm uy tín và khả năng răn đe chiến lược của khu vực.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, châu Âu cần năng lực tên lửa tầm xa tương tự Oreshnik của Nga. Ảnh: AFP.

Phát biểu trước binh sĩ tại căn cứ không quân Istres-Le Tubé, tổng thống Macron cho biết, Pháp cùng các đối tác châu Âu sẽ thúc đẩy phát triển các loại vũ khí tầm xa thế hệ mới, trong đó lấy hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga làm ví dụ cho những công nghệ có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh trong thời gian ngắn.

Tổng thống Pháp cho hay: “Chúng ta đang nằm trong tầm bắn của những hệ thống này”, đồng thời cho biết Paris đang theo đuổi các năng lực tương tự thông qua sáng kiến mang tên Phương pháp tấn công tầm xa châu Âu (ELSA).

Theo ông Macron, việc Nga gần đây tiếp tục sử dụng tên lửa tầm xa Oreshnik cho thấy tính cấp thiết của chương trình này. Ông Emmanuel Macron nói: “Nếu muốn duy trì uy tín, châu Âu - và đặc biệt là Pháp, quốc gia sở hữu những nền tảng công nghệ nhất định, cần làm chủ các năng lực vũ khí mới, có khả năng tạo ra tác động chiến lược trong ngắn hạn”.

Tổng thống Pháp cũng kêu gọi tăng cường hợp tác với Đức và Anh nhằm đạt được tiến bộ rõ rệt trong phát triển năng lực tấn công tầm xa, coi đây là một yếu tố quan trọng để củng cố khả năng răn đe tổng thể của châu Âu.

Tên lửa Oreshnik. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Chương trình ELSA được Pháp, Đức và Ba Lan khởi xướng năm 2024, sau đó có sự tham gia của Thụy Điển, Ý, Anh và Hà Lan. Mục tiêu của sáng kiến là tận dụng quy mô thị trường và năng lực công nghiệp chung của châu Âu để phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa thông thường, qua đó giảm phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài. Tuy nhiên, đến nay chương trình này vẫn chưa công bố lộ trình hay thông số kỹ thuật cụ thể.

Những phát biểu mới nhất của Tổng thống Emmanuel Macron cho thấy Paris và nhiều thủ đô châu Âu đang đánh giá lại môi trường an ninh, trong bối cảnh các tiến bộ công nghệ quân sự nhanh chóng có thể làm thay đổi cách thức răn đe truyền thống. Việc EU có hiện thực hóa tham vọng phát triển năng lực tấn công tầm xa chung hay không sẽ phụ thuộc lớn vào sự đồng thuận chính trị, nguồn lực tài chính và năng lực công nghiệp quốc phòng của các nước thành viên trong thời gian tới.

Thu Uyên

Nguồn: RT.