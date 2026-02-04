Tổng thống Nga điểm lại tình hình kinh tế, cảnh báo áp lực lạm phát đầu 2026

Ngày 3/2, tại phiên họp đầu tiên của năm 2026 về các vấn đề kinh tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổng kết các kết quả đạt được trong năm 2025, đồng thời nêu định hướng phát triển trong năm mới, phù hợp với bối cảnh thị trường trong nước và quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sky News.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Putin cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga năm 2025 tăng khoảng 1%, thấp hơn so với mức tăng 4,1% năm 2023 và 4,3% năm 2024. Theo ông, sự chậm lại này là bước điều chỉnh có chủ đích nhằm tạo điều kiện kiểm soát lạm phát và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều yếu tố biến động.

Về lạm phát, nhà lãnh đạo Nga cho biết chỉ số giá tiêu dùng đã giảm từ 9,5% của năm 2024 xuống còn 5,6% vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận lạm phát tăng nhẹ trong những tuần đầu năm 2026, đạt khoảng 6,4% tính đến ngày 26/1. Theo Tổng thống Putin, diễn biến này mang tính tạm thời, liên quan đến việc điều chỉnh chính sách thuế, trong đó có thuế giá trị gia tăng (VAT). Ông Putin bày tỏ kỳ vọng lạm phát sẽ giảm trở lại vào cuối năm, xuống mức khoảng 5%, tương tự các giai đoạn điều chỉnh thuế trước đây.

Để bảo đảm các mục tiêu phát triển dài hạn, Nga xác định ưu tiên khôi phục tốc độ tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy đầu tư. Những định hướng này đã được cụ thể hóa trong Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế đến năm 2030, được Chính phủ Nga phê duyệt vào cuối năm 2025, với trọng tâm nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Nga xác định ưu tiên khôi phục tốc độ tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy đầu tư.

Ảnh: DL News.

Kết luận cuộc họp, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu các bộ, ngành triển khai kế hoạch một cách đồng bộ, bảo đảm tiến độ và hiệu quả. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh việc nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy ứng dụng tự động hóa, robot công nghiệp, các nền tảng số và giải pháp trí tuệ nhân tạo, coi đây là những yếu tố quan trọng nhằm hiện đại hóa nền kinh tế và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.