Tổng thống Mỹ xem xét mở rộng hoạt động trên bộ ở Mỹ Latinh trong nỗ lực kiểm soát ma túy

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/2 cho biết chính quyền của ông đang cân nhắc triển khai các đòn tấn công trên bộ với cường độ “rất mạnh” tại khu vực Mỹ Latinh, đánh dấu sự điều chỉnh trọng tâm trong chiến lược chống buôn bán ma túy xuyên quốc gia của Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, giai đoạn trước, chính quyền Mỹ ưu tiên các biện pháp ngăn chặn trên biển nhằm làm gián đoạn các tuyến vận chuyển ma túy. Theo ông, cách tiếp cận này xuất phát từ đánh giá rằng nếu siết chặt các tuyến đường bộ trước, các đường dây buôn lậu sẽ “ngay lập tức chuyển sang đường biển”. Ông nhận định các hoạt động trên biển đã góp phần làm giảm khoảng một phần ba lượng ma túy, trong đó có fentanyl, thẩm lậu vào Mỹ.

Trên cơ sở đó, chiến lược hiện được điều chỉnh theo hướng mở rộng sang các hoạt động trên bộ, với mục tiêu ngăn chặn các mạng lưới buôn bán ma túy thay đổi phương thức vận chuyển để né tránh kiểm soát. Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, việc đánh vào các đầu mối hoạt động trên đất liền sẽ hạn chế khả năng các nhóm này quay lại khai thác các tuyến hàng hải.

Tuy nhiên, đến nay các quan chức chính quyền Mỹ chưa công bố chi tiết về hình thức cụ thể của các đòn tấn công trên bộ, phạm vi địa lý, cũng như các quốc gia có thể liên quan. Nhà Trắng cũng chưa làm rõ liệu các hoạt động này có bao gồm lực lượng quân sự Mỹ, sự phối hợp với đối tác nước ngoài hay mở rộng vai trò của các cơ quan thực thi pháp luật. Vấn đề có tìm kiếm sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ cho các bước đi tiếp theo cũng chưa được đề cập.

Tổng thống Mỹ cân nhắc mở rộng hoạt động trên bộ ở Mỹ Latinh để chống ma túy. Ảnh: The Mirror.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần coi buôn bán ma túy là thách thức an ninh quốc gia, đặc biệt liên quan đến fentanyl – chất mà ông cho là gắn với tình trạng gia tăng số ca tử vong do sốc thuốc tại Mỹ. Ông đồng thời cho rằng các tổ chức tội phạm ma túy đã lợi dụng những kẽ hở trong kiểm soát và nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp quyết liệt hơn nhằm triệt phá các mạng lưới này.

Thanh Giang

Nguồn: Newsweek.