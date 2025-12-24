Tổng thống Mỹ thúc đẩy ảnh hưởng tại Trung Á qua Hội nghị G20 ở Miami

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ mời Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev tham dự Hội nghị G20 tại Miami vào năm tới, nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, củng cố hòa bình và nâng tầm vai trò chiến lược của Mỹ ở Trung Á.

Tổng thống Donald Trump gửi lời mời Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev tới Hội nghị G20. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump vừa công bố sẽ gửi lời mời Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev tới Hội nghị G20 diễn ra tại Miami vào năm 2026, sau các cuộc điện đàm riêng rẽ với hai lãnh đạo. Thông điệp này thể hiện sự chú trọng ngày càng tăng của Washington vào Trung Á, nhấn mạnh các sáng kiến hòa bình, giải quyết xung đột và mở rộng hợp tác kinh tế trong khu vực giàu khoáng sản chiến lược. Trên mạng xã hội Truth Social, Trump mô tả quan hệ với cả hai quốc gia là “tuyệt vời”.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Tokayev, hai bên tập trung thảo luận về quan hệ song phương và các thách thức quốc tế, trong đó có cuộc chiến ở Ukraine. Ông Tokayev nhấn mạnh tính phức tạp của khủng hoảng, cho rằng các vấn đề lãnh thổ vẫn là trọng tâm và cần sự nhượng bộ từ tất cả các bên. Dù Kazakhstan không định đóng vai trò trung gian chính thức, nước này sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán nếu cần, với tinh thần thiện chí. Tống thống Tokayev cũng đánh giá cao vai trò lãnh đạo của ông Trump trong giải quyết xung đột quốc tế và củng cố năng lực của Mỹ.

Bài đăng của Tổng thống Trump trên nền tảng mạng xã hội Truth. Ảnh chụp màn hình

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Uzbekistan Mirziyoyev, trọng tâm là mở rộng hợp tác thương mại và chiến lược. Hai bên rà soát tiến trình thực hiện các thỏa thuận cấp cao và khám phá cơ hội hợp tác mới. Ông Mirziyoyev đánh giá cao thành tựu ngoại giao quốc tế của Tổng thống Trump và nhấn mạnh mức độ liên lạc chính trị ngày càng tăng giữa hai nước. Hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Uzbekistan phát triển nhanh chóng với các dự án trị giá hàng chục tỷ USD trong các lĩnh vực hàng không, sản xuất ô tô, khai thác mỏ, nông nghiệp, năng lượng, hạ tầng, hóa chất và công nghệ thông tin. Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư Mỹ – Uzbekistan được thành lập nhằm hỗ trợ các dự án hiện có và phát triển sáng kiến mới, bao gồm quỹ đầu tư chung. Trao đổi khu vực cũng đang tăng tốc, với các đoàn đại biểu từ ba tỉnh của Uzbekistan sang Mỹ để thiết lập hợp tác cấp bang.

Hội nghị G20 sắp tới sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy các ưu tiên này. Bằng cách kết hợp đối thoại về giải quyết xung đột với các sáng kiến kinh tế cụ thể, Washington hướng tới thắt chặt quan hệ đối tác, thúc đẩy ổn định khu vực và mở rộng thương mại ở Trung Á.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews.