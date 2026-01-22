Tổng thống Mỹ: Kyiv và Moscow đã ở thời điểm có thể đạt được đồng thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần này, trong bối cảnh Washington gia tăng các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn, khi tình hình tại Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp giữa mùa đông khắc nghiệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, ngày 28/12. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngày 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang tiến gần hơn tới việc đóng vai trò trung gian cho một thỏa thuận chấm dứt giao tranh, đồng thời nhận định rằng cả Kyiv và Moscow hiện đã ở thời điểm có thể đạt được đồng thuận. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh ưu tiên của ông là chấm dứt xung đột, gọi đây là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cần sớm được giải quyết.

Tiếp nối các tiếp xúc ở cấp cao nhất, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, cho biết ông sẽ tiến hành các cuộc trao đổi riêng rẽ với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, đồng thời làm việc với phái đoàn Ukraine về các đề xuất hòa bình. Theo ông Witkoff, mục tiêu của các cuộc tiếp xúc là tìm kiếm một khuôn khổ giải pháp chính trị khả thi.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin xác nhận Moscow đang trao đổi với Washington về một số nội dung liên quan đến tiến trình hậu xung đột, trong đó có khả năng sử dụng các tài sản của Nga đang bị đóng băng ở nước ngoài để phục vụ công tác tái thiết sau khi đạt được một thỏa thuận hòa bình. Phía Nga cho biết vẫn đang nghiên cứu các đề xuất từ Mỹ và sẽ phản hồi vào thời điểm phù hợp.

Tên lửa và máy bay không người lái của Nga tấn công hạ tầng năng lượng trọng yếu của Ukraine trong đêm 20/1/2026, khiến phàn lớn thành phố Kyiv bị gián đoạn nguồn điện. Ảnh: Reuters.

Trong khi các nỗ lực ngoại giao được thúc đẩy, tình hình trên thực địa tại Ukraine tiếp tục căng thẳng. Tổng thống Zelensky cho biết các đợt tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng đã khiến hàng nghìn tòa nhà tại Kiyv không có hệ thống sưởi, trong khi phần lớn thành phố bị gián đoạn nguồn điện, đúng thời điểm nhiệt độ giảm sâu xuống dưới âm 20 độ C.

Chính phủ Ukraine đã phân bổ thêm ngân sách khẩn cấp để mua máy phát điện và duy trì các dịch vụ thiết yếu. Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi các nước thành viên tăng cường cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine, nhấn mạnh nhu cầu bảo vệ hạ tầng dân sự trong giai đoạn mùa đông

Trong bối cảnh chưa có đột phá rõ rệt, các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ, Ukraine và Nga đang được coi là phép thử quan trọng đối với triển vọng hạ nhiệt căng thẳng trong thời gian tới.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, AP.