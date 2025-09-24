Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ

Sau cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 tại New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan điểm Kiev sẽ giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Đây là lần gặp thứ tư giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Zelensky kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1/2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 80. (Ảnh: The Kyiv Independent)

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, Tổng thống Trump viết: “Sau khi tìm hiểu và nắm rõ tình hình quân sự và kinh tế giữa Ukraine và Liên bang Nga, và sau khi thấy những khó khăn kinh tế mà nó đang gây ra cho Liên bang Nga, tôi cho rằng, Ukraine với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU), đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ Ukraine trong hình hài ban đầu”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Với thời gian, sự kiên nhẫn và hỗ trợ tài chính từ châu Âu, đặc biệt là NATO, việc khôi phục các đường biên giới ban đầu - nơi cuộc chiến này bắt đầu - hoàn toàn là một lựa chọn”, đồng thời cho rằng, Liên bang Nga đã tiến hành cuộc chiến một cách “vô định trong suốt 3 năm rưỡi.”

Theo báo The Kyiv Independent, bài đăng dường như đánh dấu một sự đảo ngược rõ rệt trong chính sách của chính quyền Tổng thống Trump và những phát biểu trước đây của ông về các vùng lãnh thổ của Ukraine hiện nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga.

Những bình luận này được đưa ra chỉ một tháng sau khi Tổng thống Trump tổ chức hội nghị thượng đỉnh cấp cao với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8, nơi ông Trump cam kết làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moskva dựa trên tình hình dọc theo chiến tuyến hiện tại.

Trước đó, Moskva đã đề xuất một lệnh ngừng bắn trong đó Kiev phải rút quân khỏi tỉnh Donetsk, nhường cho Liên bang Nga toàn quyền kiểm soát 2 tỉnh Donetsk và Luhansk cũng như Crimea - một thỏa thuận mà Ukraine liên tục bác bỏ.

Vân Bình (Theo The Kyiv Independent, Truth Social)