Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết, mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela rất tốt và ông dự định sẽ đến thăm quốc gia Mỹ Latinh này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn tại khuôn viên Nhà Trắng ở Washington, DC, Mỹ, ngày 13 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông tại Nhà Trắng ngày 13/2 về khả năng thăm Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp: “Tôi sẽ thăm Venezuela”. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết, bao gồm thời điểm cụ thể hoặc lịch trình chuyến đi. Ông Trump nói: “Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez”, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ đang “hợp tác rất chặt chẽ” với bà Rodriguez về việc tiếp cận dầu mỏ. Ông Trump nói thêm: “Tôi cho rằng mối quan hệ hiện tại của chúng ta với Venezuela đạt điểm 10”. Ông cho biết các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ đang khai thác dầu tại Venezuela và phía Venezuela “sẽ nhận được phần lớn lợi ích từ hoạt động này”.

Ông Trump cho biết chính phủ Mỹ đang hợp tác với chính phủ của bà Rodriguez. Ảnh: Aa.com.tr.

Khi được Reuters hỏi liệu ông có công nhận chính phủ của bà Rodriguez - người hiện là tổng thống lâm thời Venezuela là chính phủ chính thức hay không, ông Trump nói rằng “chúng tôi đã làm điều đó” và “chúng tôi đang làm việc với họ, và thực sự hiện tại họ đã làm rất tốt”.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về việc liệu lập trường chính thức của Mỹ đối với chính quyền của bà Rodríguez có thay đổi hay không. Trước đó, trong những tuần gần đây, một số quan chức trong chính quyền Mỹ từng khẳng định Washington không công nhận chính phủ lâm thời của bà Rodríguez là hợp pháp.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright - thành viên đầu tiên trong nội các của ông Trump đến thăm Venezuela ngày 13/2, mô tả bà Rodríguez là “tổng thống lâm thời” đang phối hợp làm việc với Mỹ. Trả lời phỏng vấn CNN, ông Wright nhấn mạnh Mỹ sẽ không can thiệp vào việc xác định vai trò tương lai của bà Rodríguez trong các cuộc bầu cử tiềm năng, cho rằng quyết định thuộc về người dân Venezuela.

Trong khi đó, phát biểu với NBC News tuần này, bà Rodríguez khẳng định ông Nicolás Maduro vẫn là “tổng thống hợp pháp” của Venezuela.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.