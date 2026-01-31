Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh làm Chủ tịch FED

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/1 cho biết ông sẽ đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Việc lựa chọn một nhân vật kỳ cựu của Phố Wall, từng là Thống đốc ngân hàng trung ương, được xem là nhằm tránh gây ra những xáo trộn lớn đối với các thị trường tài chính.

Ông Kevin Warsh được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ảnh: Getty.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về việc đề cử này trong một bài đăng trên mạng xã hội, viết rằng: “Tôi đã biết Kevin trong thời gian dài và không nghi ngờ gì rằng ông ấy sẽ được ghi nhận là một trong những Chủ tịch Fed VĨ ĐẠI, thậm chí có thể là người xuất sắc nhất.” Ông Trump cho biết thêm: “Trên tất cả, ông ấy có phong thái của một lựa chọn hoàn hảo và sẽ không bao giờ làm các bạn thất vọng.” Bài đăng dài, dù có đề cập đến kinh nghiệm nghề nghiệp của ông Warsh, song không nêu rõ lý do cụ thể cho quyết định lựa chọn này.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5. Vị trí này cần được Thượng viện phê chuẩn, song quá trình có thể không thuận lợi trong bối cảnh tồn tại quan ngại từ cả hai đảng về tính độc lập của Fed dưới thời ông Trump, gần đây nhất là việc Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành điều tra hình sự đối với Chủ tịch đương nhiệm.

Ông Warsh từng được bổ nhiệm vào Fed năm 2006 khi mới 35 tuổi, trở thành người trẻ nhất từng tham gia Hội đồng Thống đốc của cơ quan này vào thời điểm đó. Ông là thành viên hội đồng cho đến năm 2011. Ông được biết đến là đầu mối liên lạc chính giữa Fed và Phố Wall trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và được đánh giá tích cực trong việc góp phần ổn định tình hình.

Tổng thống Donald Trump viết: Kevin Warsh ’sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng'. Ảnh: Truth Social: Donald Trump.

Ông Warsh được thị trường tài chính nhìn nhận là nhân vật có thể bảo vệ tính độc lập của Fed trước Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông Warsh, 55 tuổi, vốn là một nhà phê bình thẳng thắn đối với ngân hàng trung ương, trong những tháng gần đây được cho là ngày càng có quan điểm gần với ông Trump hơn. Tiến trình phê chuẩn tại Thượng viện sắp tới được đánh giá sẽ là phép thử đối với khả năng của ông trong việc chống chịu sức ép từ Tổng thống, đồng thời trấn an giới đầu tư.

Các thị trường tài chính phản ứng tương đối bình lặng trước đề cử ông Warsh. Sau thông báo, hợp đồng tương lai Dow giảm 0,3%, hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,4%, còn hợp đồng tương lai Nasdaq Composite giảm 0,5%.

Tuy nhiên, giá vàng và bạc đi xuống, với giá giao ngay của hai kim loại quý này lần lượt giảm 6,4% và 15,7% sau một đợt tăng mạnh gần đây. Động thái bán ra được xem là tín hiệu cho thấy thị trường vẫn tin tưởng vào đề cử này, dù ông Warsh cam kết hạ lãi suất, yếu tố vốn thường được cho là có lợi cho kim loại quý.

Thúy Hà

Nguồn: Kyodo news