Tổng thống Donald Trump cam kết không rút quân khỏi Ba Lan

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/9 đã chào đón tân Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Nhà Trắng trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Nawrocki trên cương vị tổng thống Ba Lan.

Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Krynica Morska, Ba Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên tại Washington, tại cuộc gặp, Tổng thống Trump cam kết sẽ duy trì binh sỹ Mỹ tại Ba Lan, đồng thời cho biết ông thậm chí có thể tăng thêm quân số ở quốc gia Đông Âu này.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump nhấn mạnh “chúng tôi sẽ đưa thêm quân nếu họ (Ba Lan) mong muốn,” đồng thời cho biết binh sỹ Mỹ “sẽ tiếp tục ở lại Ba Lan.”

Trước đó, các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump cảnh báo rằng binh sỹ Mỹ có thể bị rút khỏi châu Âu, gây xáo trộn trong sắp xếp an ninh xuyên Đại Tây Dương.

Mỹ hiện có khoảng 8.000 binh sỹ đồn trú tại Ba Lan, quốc gia vốn là một trong những đồng minh châu Âu thân cận nhất của Mỹ trong lịch sử.

Ba Lan là nước chi tiêu quốc phòng lớn nhất trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tính theo tỷ lệ GDP, với ngân sách quốc phòng năm 2025 đạt 4,7%.

Ba Lan hiện đang theo dõi chặt chẽ nỗ lực hòa bình của nhà lãnh đạo Mỹ tại nước Ukraine láng giềng. Là thành viên chủ chốt của NATO và Liên minh châu Âu (EU), Ba Lan đã mạnh mẽ ủng hộ Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ, đồng thời đóng vai trò là tuyến trung chuyển quan trọng cho các nguồn viện trợ quân sự và nhân đạo.

Ông Nawrocki được cho cũng sẽ tìm kiếm sự ủng hộ mới từ Tổng thống Trump trong bối cảnh Ba Lan đang chia rẽ sâu sắc về chính trị giữa bản thân ông và chính phủ ủng hộ EU do cựu Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk lãnh đạo.

Vị tân tổng thống Ba Lan gần đây đã phủ quyết một đạo luật do chính phủ Donald Tusk đề xuất, nhằm gia hạn quyền lợi cho người tị nạn Ukraine. Hồi tháng 6, ông Nawrocki từng tới Nhà Trắng để tìm kiếm sự ủng hộ của nhà lãnh đạo Mỹ trong chiến dịch tranh cử ở Ba Lan./.

Theo TTXVN