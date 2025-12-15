Tòa án Nhân dân Tối cao mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Tập đoàn Phúc Sơn

Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Tập đoàn Phúc Sơn dự kiến diễn ra từ 15-17/12, do thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa; tất cả bị cáo đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc chuyển án tù thành án treo.

Các bị cáo nghe Tòa sơ thẩm tuyên án trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Ngày 15/12, Tòa Phúc thẩm - Tòa án Nhân dân Tối cao mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Vĩnh Long (cũ).

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ 15-17/12), do thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa.

Tại phiên tòa này, các bị cáo có kháng cáo gồm: Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ), án sơ thẩm 14 năm tù); Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), án sơ thẩm 12 năm tù); Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ), án sơ thẩm 8 năm tù); Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ), án sơ thẩm 3 năm tù); Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), án sơ thẩm 3 năm tù),... và một số cựu cán bộ Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi (cũ).

Tất cả đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc chuyển án tù thành án treo, không ai kêu oan.

Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) ban đầu có đơn kháng cáo xin giảm án, song sau đó đã rút đơn.

Bị cáo Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và Lưu Quang Huy (cựu Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng) cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên sau đó các bị cáo này đã xin rút đơn kháng cáo.

Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án từ ngày 24/6 đến ngày 11/7/2025. Bị cáo Nguyễn Văn Hậu bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Hậu phải chấp hành cho cả 3 tội là 30 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử xác định Nguyễn Văn Hậu đã lợi dụng quan hệ cá nhân hoặc thông qua công việc để đưa hơn 132 tỷ đồng cho lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân và các sở, ngành tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng nhiều gói thầu tại các địa phương này và Phú Thọ.

Sau khi trúng thầu, Hậu chỉ đạo chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 459 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn chỉ đạo sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, gây thất thu thuế 504 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định tổng thiệt hại từ các hành vi vi phạm về đấu thầu, kế toán và xác định lại giá đất trong vụ án lên tới hơn 1.160 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm xác định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước. Hành vi của các bị cáo xâm phạm các quy định về thuế, đấu thầu, kế toán gây ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư, kinh doanh, gây bất bình, bức xúc trong dư luận.

Việc Nguyễn Văn Hậu đưa hối lộ còn làm băng hoại đạo đức, ảnh hưởng xấu tới cách hành xử của các bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ các địa phương.

Hành vi của các bị cáo trong vụ án khác nhau, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhưng sai phạm của bị cáo này lại là tiền đề cho bị cáo khác sai phạm. Hành vi của các bị cáo đi ngược lại lợi ích của Nhà nước và nhân dân.

Nhiều cán bộ đã được Hậu hối lộ, tặng biếu hơn 132 tỷ đồng để tạo điều kiện trái pháp luật, trong đó có bị cáo nhận gần 50 tỷ đồng.

Toàn bộ tiền hưởng lợi và thiệt hại vụ án, hơn 1.160 tỷ đồng đã được Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các bị cáo nộp lại. Dù hậu quả được khắc phục song Hội đồng xét xử đánh giá vẫn cần mức án nghiêm để răn đe, nghiêm trị./.

Theo TTXVN