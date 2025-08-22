Tòa án Mỹ hủy mức phạt hơn 460 triệu USD đối với Tổng thống Trump

Theo AFP, Tòa án Tối cao New York ngày 21/8 đã hủy bỏ mức phạt dân sự 464 triệu USD đối với Tổng thống Donald Trump, cho rằng khoản tiền này “quá cao,” song vẫn giữ nguyên phán quyết ông đã gian lận khi khai khống giá trị tài sản cá nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thẩm phán Arthur Engoron hồi tháng 2/2024 đã ra phán quyết chống lại ông Trump trong giai đoạn cao điểm chiến dịch tranh cử Tổng thống, đồng thời yêu cầu ông nộp 464 triệu USD, bao gồm cả lãi suất.

Các con trai của ông Trump là Eric và Don Jr. cũng bị buộc nộp hơn 4 triệu USD mỗi người.

Theo phán quyết, Tổng thống Trump và công ty của ông đã khai khống giá trị tài sản, thao túng định giá bất động sản để được hưởng các khoản vay ngân hàng và điều khoản bảo hiểm ưu đãi.

Ngoài khoản tiền phạt, ông Trump còn bị cấm điều hành doanh nghiệp trong vòng 3 năm, điều mà ông nhiều lần gọi là “án tử doanh nghiệp.”

Trong tuyên bố ngày 21/8, Tòa Phúc thẩm thuộc Tòa án Tối cao New York khẳng định phán quyết về hành vi gian lận là đúng, nhưng cho rằng mức phạt “quá cao” và “vi phạm Tu chính án thứ 8 của Hiến pháp Mỹ”./.

Theo TTXVN