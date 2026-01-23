Tổ chức bán vé tàu xe tại trường cho học sinh, sinh viên về quê đón tết

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc, các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

(Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo đó, Bộ yêu cầu các đơn vị chủ động, liên hệ, phối hợp với các doanh nghiệp vận tải hành khách tổ chức bán vé tàu, xe tại trường học cho học sinh, sinh viên về nghỉ Tết; bố trí thời gian nghỉ cho học sinh, sinh viên phù hợp để giảm áp lực giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Với những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị chủ động, có kế hoạch tổ chức chu đáo việc đón Tết cho các em.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị quan tâm chăm cho cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong dịp Tết.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quán triệt các đơn vị không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định./.

Theo TTXVN