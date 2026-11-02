Tỉnh đoàn Ninh Bình kết nghĩa với 7 xã biên giới Thanh Hóa

Chiều 2/11, tại xã Sơn Điện, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới” năm 2026 và ký kết nghĩa giữa Tỉnh đoàn Ninh Bình với 7 xã biên giới tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Tỉnh đoàn Ninh Bình và Đảng ủy xã Sơn Điện tại lễ ký kết nghĩa.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn Ninh Bình ký kết nghĩa với Đảng ủy 7 xã: Sơn Điện, Pù Nhi, Mường Chanh, Quang Chiểu, Sơn Thủy, Mường Mìn và Tam Chung.

Hoạt động nhằm tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực, tổ chức các công trình, phần việc đồng hành cùng Nhân dân và thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2026-2030.

Cùng với hoạt động ký kết, Tỉnh đoàn Ninh Bình trao tặng nguồn kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội cho 7 xã biên giới.

Riêng tại xã Sơn Điện, các công trình, phần việc và quà tặng được hỗ trợ có tổng trị giá 520 triệu đồng. Trong đó, 200 triệu đồng đầu tư công trình “Thắp sáng đường biên”; 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng “Nhà nhân ái” cho gia đình ông Hà Văn Đợi, bản Tân Nhài; đầu tư sân chơi cho thanh thiếu nhi tại Nhà văn hóa khu Ban, bản Bun với kinh phí 80 triệu đồng, tuyến đường hoa phong linh tại bản Ngàm 70 triệu đồng; hỗ trợ xi măng trị giá 50 triệu đồng để làm 1,5km đường giao thông nội đồng tại bản Bun và trao 20 suất quà tổng trị giá 20 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên” tại xã Sơn Điện. Công trình được Tỉnh đoàn Ninh Bình hỗ trợ 200 triệu đồng.

Dịp này, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã trao các nguồn lực đồng hành cho 5 xã biên giới gồm: Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Chung, Yên Khương và Mường Lý.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham gia khởi công “Nhà nhân ái” tại bản Tân Nhài; khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên”; bàn giao sân chơi thiếu nhi tại bản Bun và tuyến đường hoa tại bản du lịch cộng đồng bản Ngàm.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao quà, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Nghĩa tình biên giới” năm 2026.

Đại diện các địa phương nhận hỗ trợ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Điện Trịnh Vinh Lực cảm ơn sự quan tâm của tổ chức Đoàn Thanh niên hai tỉnh và các đơn vị đồng hành; đồng thời khẳng định địa phương sẽ quản lý, khai thác hiệu quả các công trình, phục vụ đời sống Nhân dân, tạo thêm điều kiện học tập, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

Thùy Linh