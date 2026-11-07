Tín dụng chính sách tiếp sức người dân thoát nghèo bền vững

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống. Cùng với việc mở rộng nguồn vốn, hoạt động tín dụng chính sách xã hội ngày càng được quan tâm nâng cao chất lượng quản lý, giám sát, bảo đảm đồng vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả.

Nhiều hộ dân xã Hà Trung được vay vốn chính sách phát triển kinh tế hiệu quả.

Với khoản vay 70 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Trung (NHCSXH Hà Trung), gia đình anh Lê Văn Hùng ở thôn Hưng Phát (xã Hà Trung) có thêm nguồn lực mở rộng mô hình trang trại tổng hợp. Trên diện tích đất của gia đình, anh đầu tư nuôi 70 con dê, đào ao nuôi cá vược, cá trắm và trồng thêm cây ăn quả. Nhờ chủ động tìm hướng sản xuất phù hợp, kết hợp nhiều loại cây trồng, vật nuôi, mô hình từng bước phát huy hiệu quả, mang lại thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp từng hộ vay, hiệu quả của tín dụng chính sách còn được tạo nên từ sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác. Tại xã Hà Trung, Hội LHPN xã đang quản lý 17 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ gần 35 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 500 hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Chị Vũ Thị Huyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Hà Trung, cho biết: “Thông qua hoạt động nhận ủy thác, hội phối hợp với NHCSXH tuyên truyền các chương trình tín dụng, rà soát nhu cầu vay vốn, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích. Đồng thời, duy trì sinh hoạt tổ, đôn đốc trả lãi, gửi tiết kiệm và kiểm tra việc sử dụng vốn sau giải ngân. Qua đó, không chỉ giúp hội viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay và trả nợ".

Để nguồn vốn chính sách phát huy hiệu quả, bên cạnh việc bảo đảm nguồn lực, khâu tổ chức thực hiện, quản lý và giám sát có ý nghĩa rất quan trọng. Đây cũng là một trong những nội dung được NHCSXH Thanh Hóa chú trọng trong triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Đến đầu tháng 10/2026, tổng nguồn vốn của NHCSXH Thanh Hóa đạt 18.255 tỷ đồng, tăng 1.708 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn Trung ương cấp đạt 12.520 tỷ đồng; vốn huy động trên thị trường đạt 4.286 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương ủy thác đạt 1.449 tỷ đồng, tăng 516 tỷ đồng.

Nguồn vốn được chuyển tải đến người nghèo và các đối tượng chính sách thông qua nhiều chương trình tín dụng. Đến nay, tổng dư nợ chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 18.216 tỷ đồng, tăng 1.708 tỷ đồng so với năm 2025, với gần 236.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm đạt 11.424 tỷ đồng, chiếm 62,7%; cho vay phục vụ nhu cầu đời sống đạt 6.792 tỷ đồng, chiếm 37,3%. Nguồn vốn cũng được lồng ghép, triển khai gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia. Dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách thuộc chương trình giảm nghèo đạt 6.710 tỷ đồng; chương trình XDNTM đạt 16.240 tỷ đồng; chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 7.393 tỷ đồng.

Trong 9 tháng năm 2026, vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho 11.140 lao động, trong đó có 564 lao động đi làm việc ở nước ngoài; hỗ trợ 789 học sinh, sinh viên vay vốn học tập, gồm 120 học sinh, sinh viên theo học các ngành STEM. Nguồn vốn còn giúp người dân xây dựng, sửa chữa trên 47.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ mua, xây dựng, sửa chữa 1.142 căn nhà ở xã hội. Đáng chú ý, 296 người chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, cùng 30 người sau cai nghiện được tiếp cận nguồn tín dụng để ổn định cuộc sống.

Cùng với việc mở rộng tín dụng, hoạt động giao dịch và thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm giao dịch xã tiếp tục được đẩy mạnh. Hiện, toàn tỉnh duy trì 547 điểm giao dịch; 100% điểm giao dịch đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Có 228.642/231.069 thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện thanh toán lãi, tiền gửi qua chuyển khoản đạt 98,95%; 5.800/5.852 tổ trưởng sử dụng ứng dụng VBSP SmartBanking, đạt 99,11%. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân mà còn tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động tín dụng chính sách.

Tuy nhiên, theo đánh giá của NHCSXH Thanh Hóa, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn cần tháo gỡ, như: Nhu cầu vay vốn mua, xây dựng nhà ở xã hội còn lớn trong khi nguồn vốn được phân bổ năm 2026 chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, chất lượng hoạt động của một số ban đại diện cấp xã chưa đồng đều; nợ quá hạn, nợ khoanh có xu hướng tăng tại một số địa bàn, việc theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ đối với khách hàng đi khỏi nơi cư trú còn gặp khó khăn.

Thời gian tới, NHCSXH Thanh Hóa tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW và các chính sách liên quan; rà soát, điều chỉnh kế hoạch tín dụng sát với nhu cầu thực tế; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác và chất lượng tín dụng tại cơ sở. Đồng thời, đơn vị kiến nghị địa phương quan tâm bổ sung nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội.

Bài và ảnh: Đức Thanh