Tiếp tục mở rộng thị trường, phát triển khách hàng vì an sinh xã hội

Sáng 23/1, Hội LHPN tỉnh và Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc.

Sau 22 năm hoạt động tại Thanh Hóa, TYM hiện có 2 chi nhánh, 2 văn phòng và 4 phòng giao dịch tại 50 xã, phường với 76 cán bộ, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hội viên phụ nữ và người dân.

Ông Nguyễn Như Diễn, Giám đốc TYM Thanh Hóa báo cáo kết quả hoạt động năm 2025.

Năm 2025, TYM Thanh Hóa mở rộng địa bàn, nâng tỷ lệ bao phủ lên 57,8%; phát triển thêm hơn 4.900 khách hàng, nâng tổng số thành viên lên trên 30.700 người. Tổng vốn giải ngân đạt hơn 791 tỷ đồng, dư nợ đạt 501,789 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả 100%. Khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích, chủ yếu đầu tư sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống. Số tiền tiết kiệm của khách hàng đạt 238,302 tỷ đồng, đạt 105,3% so với kế hoạch.

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và TYM Thanh Hoá điều hành thảo luận tại hội nghị.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, có 18.102 khách hàng sử dụng chuyển khoản và 17.873 khách hàng sử dụng ứng dụng TYM Mobile, đều vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh hoạt động tín dụng, TYM Thanh Hóa tích cực tham gia an sinh xã hội với nhiều phần quà, học bổng, hỗ trợ trẻ mồ côi, gia đình khó khăn; phối hợp Hội LHPN các cấp tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu dương điển hình.

Đại diện Hội LHPN cơ sở tham luận.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026, trọng tâm là tiếp tục khảo sát, mở rộng địa bàn hoạt động; phấn đấu 65% khách hàng cài đặt APP TYM Mobile, 60% sử dụng chuyển khoản; duy trì các hoạt động an sinh xã hội như trao học bổng, tặng quà gia đình khó khăn, chính sách; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thẩm định vốn vay, bảo đảm tỷ lệ hoàn trả.

Lê Hà