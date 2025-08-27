Tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 9 tỉnh

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh:Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Cảnh báo lũ quét ở nhiều xã khu vực miền núi Thanh Hóa trong 6 giờ tới. (Ảnh minh họa)

Trong 24 giờ qua (từ 6h ngày 26/8 đến 6h ngày 27/8), khu vực các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Pú Dảnh 142,4mm (Sơn La); Cẩm Khê 193mm (Phú Thọ); Hồng Ca 247,2mm (Lào Cai); Ba Chẽ 220,2mm (Quảng Ninh); Na Mèo 151,6mm (Thanh Hóa); Thủy điện Đồng Văn 108,8mm (Nghệ An);...

Trong 6 giờ (từ 00h đến 6h ngày 27/8), khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên và Bắc Ninh đã có mưa vừa, mưa to như: Phúc Ninh 59,2mm (Tuyên Quang); Quân Chu 89,6mm (Thái Nguyên); Việt Yên 59mm (Bắc Ninh);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Danh sách chi tiết)

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau: Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An 10-20mm, có nơi trên 30mm; Lào Cai, Tuyên Quang 10-20mm, có nơi trên 40mm; Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Bắc Ninh 20-30mm, có nơi trên 70mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Các tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được cảnh báo xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới: Sơn Điện; Đồng Lương, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Linh Sơn, Lương Sơn, Nam Xuân, Ngọc Trạo, Như Thanh, Như Xuân, Quan Sơn, Sơn Thủy, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Yên Khương, Yên Thọ; Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Lư, Điền Quang, Giao An, Hóa Quỳ, Kiên Thọ, Luận Thành, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Quang Chiểu, Quý Lương, Tam chung, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trường Lâm, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thắng.

NM