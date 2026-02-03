Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, “đồng hành với doanh nghiệp, cùng hướng tới thành công”

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các sở, ban, ngành, địa phương sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu, giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp; đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, với phương châm: “Đồng hành với doanh nghiệp, cùng hướng tới thành công”.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Chiều 3/2, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình Tết doanh nhân - Chào xuân Bính Ngọ 2026.

Dự chương trình có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng khai mạc chương trình.

Năm 2025 ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, khẳng định rõ vai trò là tổ chức đại diện, kết nối và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành tham dự chương trình.

Bám sát chỉ đạo của tỉnh và yêu cầu thực tiễn, Hiệp hội đã triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều hoạt động thiết thực trên các lĩnh vực đối thoại chính sách, xúc tiến thương mại, liên kết doanh nghiệp và hợp tác quốc tế.

Nhiều hội nghị, hội thảo, diễn đàn kết nối đã được tổ chức, tạo không gian trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác cho doanh nghiệp. Trong đó, điểm nhấn là các chương trình kết nối giao thương liên vùng, xúc tiến thương mại tại Thanh Hóa và một số địa phương, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố và ra mắt logo mới của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Trong vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, Hiệp hội tiếp tục tổng hợp, phản ánh khó khăn, vướng mắc của hội viên. Nhiều kiến nghị đã được các sở, ngành, địa phương tiếp thu, giải quyết kịp thời, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Đặc biệt, Hiệp hội phối hợp với VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình triển khai khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương, qua đó cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế.

Ngay đầu nhiệm kỳ mới, Thường trực Hiệp hội đã chú trọng công tác phát triển và nâng tầm chất lượng hội viên. Đến nay, Hiệp hội đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương vận động thành lập được 45 Hội Doanh nghiệp xã, phường; qua đó, tiếp tục mở rộng mạng lưới liên kết doanh nghiệp ở cơ sở, góp phần nâng cao vai trò của các tổ chức hội, hiệp hội.

Cùng với nhiệm vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ các địa phương khó khăn, gia đình chính sách và đối tượng yếu thế, lan tỏa hình ảnh cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Mai Xuân Liêm biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Hiệp hội đạt được trong năm 2025. Bước sang nhiệm kỳ mới và năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, sớm trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần phải nỗ lực, phấn đấu cao độ. Trong bổi cảnh đó, rất cần sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vận hội mới, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân Thanh Hóa trong kỷ nguyên mới “có đạo đức, văn hoá kinh doanh, bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo; có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội” theo tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để kịp thời lắng nghe, tiếp thu, giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh; đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, với phương châm: “Đồng hành với doanh nghiệp, cùng hướng tới thành công”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Hưng chúc mừng ra mắt Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư.

Trước đó, Hội nghị Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hiệp hội đã tập trung thảo luận, thống nhất chương trình công tác trọng tâm năm 2026; thông qua việc thành lập các ban chuyên môn, kết nạp hội viên tập thể, ban hành quy chế hoạt động xác định rõ định hướng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn chặt với nhu cầu của doanh nghiệp hội viên.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa trao Quyết định hội viên tập thể cho các Hội Doanh nghiệp xã, phường.

Trong khuôn khổ chương trình Tết doanh nhân - Chào xuân Bính Ngọ 2026, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã công bố và ra mắt logo mới, ra mắt các ban chuyên môn và hội viên tập thể, tạo khí thế phấn khởi, mở đầu cho một năm hoạt động với nhiều kỳ vọng và quyết tâm mới của cộng đồng doanh nhân Thanh Hóa.

Minh Hằng