Tiếp nối truyền thống thiêng liêng “đi tìm đồng đội”

Với nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn xác định thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này là hành trình vất vả, gian nan nhưng cũng rất đỗi tự hào.

Đội Quy tập hài cốt thuộc Bộ CHQS tỉnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào.

Đã thành thông lệ, trước khi tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn, công tác chuẩn bị đã được triển khai một cách chu đáo, cụ thể và thống nhất. Từ việc củng cố tổ chức biên chế đến huấn luyện bổ sung các nội dung theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Trong đó, chú trọng huấn luyện lực lượng mới, tổ chức bồi dưỡng tiếng Lào cũng như phong tục, tập quán của các bộ tộc Lào cho cán bộ, đội viên trong đội...

Hành trình của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh không ngơi nghỉ trong các mùa khô nối dài. Ở Lào, mùa hè nóng nực, mùa đông khắc nghiệt, những người lính luôn phải đối mặt với khó khăn để băng rừng, cắm chốt giữa đại ngàn. Với địa hình đồi núi phức tạp, các anh có khi phải đi bộ hàng trăm km qua rừng, trèo đèo, lội suối để đến được địa điểm theo tin báo có hài cốt. Nhiều khu vực còn phải đối mặt với nguy hiểm khi bom mìn từ chiến tranh sót lại.

Để hoàn thành nhiệm vụ, thời gian qua Đội quy tập hài cốt liệt sĩ đã bám sát địa bàn, thực hiện 4 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng Lào”, từ đó huy động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn cùng vào cuộc cung cấp thông tin và trực tiếp tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ với đội tìm kiếm.

Thượng tá Trịnh Ngọc Bân, Chính trị viên Đội quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Trong năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, thể hiện sự nỗ lực lớn của các lực lượng tham gia. Đội tìm kiếm của Bộ CHQS tỉnh đã quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ, trong đó 21 hài cốt được tìm thấy tại tỉnh Hủa Phăn (Lào) và 1 hài cốt tìm thấy trong nước, vượt khoảng 30% chỉ tiêu kế hoạch đề ra”.

Chiến tranh đã lùi xa, địa hình đã có nhiều thay đổi, do mưa lũ xói mòn, bồi đắp, dấu vết không còn; các phần mộ liệt sĩ còn lại nằm phân tán, rải rác ở các vùng sâu, núi cao rừng rậm; đường giao thông ở nước bạn xuống cấp nên đội gặp khó khăn trong công tác tìm kiếm, quy tập. Đặc biệt, số người biết về thông tin phần mộ liệt sĩ còn ít, đã cư trú ở địa phương khác, tuổi cao, đã già yếu hoặc đã mất. Thông tin các đơn vị, các cựu chiến binh từng chiến đấu trên nước bạn cung cấp thường sai lệch về tọa độ...

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Đội trưởng Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cho biết. "Trước khi hành quân thực hiện nhiệm vụ đội đã huy động được hơn 2.000 bộ quần áo các loại, trên 4.000 cuốn vở học sinh, gần 90 triệu đồng tiền mặt để thực hiện công tác dân vận trên đất bạn. Đặc biệt, để tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe cho Nhân dân Lào, Công ty Vật tư Y tế tỉnh Thanh Hóa đã tặng đội một máy siêu âm cầm tay trị giá 63 triệu đồng, cùng với các loại thuốc trị bệnh thông thường trị giá gần 50 triệu đồng để đội tổ chức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận tại các địa bàn trên đất bạn. Tổ chức tốt các hoạt động công tác dân vận cũng chính là một kênh rất quan trọng để đơn vị có nhiều nguồn tin hơn trong quá trình tìm kiếm".

Việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Mỗi lần tìm thấy hài cốt, những người lính quy tập lại cảm thấy nhẹ nhõm khi đồng đội mình được trở về với gia đình, quê hương. Đó là động lực để các anh tiếp tục công tác tìm kiếm, đón các liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa