Tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt gần 15,8 triệu tỷ đồng

Số liệu Ngân hàng Nhà nước cho thấy tiền gửi khách hàng đạt gần 15,8 triệu tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng liền trước, thể hiện niềm tin vào hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt trên 15,7 triệu tỷ đồng.

Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, đến cuối tháng Sáu, tiền gửi cả khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế tại các tổ chức tín dụng đạt gần 15,8 triệu tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng trước đó.

Trong đó, tiền gửi của dân cư đã đạt hơn 7,69 triệu tỷ đồng, tăng 8,91% so với đầu năm. Riêng trong tháng Sáu, tiền gửi cư dân đã tăng thêm khoảng 91.498 tỷ đồng.

Tiền gửi của doanh nghiệp đạt hơn 8,1 triệu tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2024. Nếu so sánh với thời điểm cuối tháng Năm, tiền gửi doanh nghiệp đã tăng thêm hơn 362.825 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cho biết tổng phương tiện thanh toán tính đến cuối tháng 6 đạt hơn 19,58 triệu tỷ đồng, tăng 9,32% so với đầu năm.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,1%-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,2%- 4,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng.

Mức 4,5%-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 4,8%-6,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,8%-7,1%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Dù mặt bằng lãi suất huy động hiện vẫn ở mức thấp, dòng tiền gửi từ dân cư tiếp tục gia tăng cho thấy niềm tin vào hệ thống ngân hàng.

Theo TTXVN