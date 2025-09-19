Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Kinh tế

Tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt gần 15,8 triệu tỷ đồng

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Số liệu Ngân hàng Nhà nước cho thấy tiền gửi khách hàng đạt gần 15,8 triệu tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng liền trước, thể hiện niềm tin vào hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt gần 15,8 triệu tỷ đồng

Số liệu Ngân hàng Nhà nước cho thấy tiền gửi khách hàng đạt gần 15,8 triệu tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng liền trước, thể hiện niềm tin vào hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt gần 15,8 triệu tỷ đồng

Tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt trên 15,7 triệu tỷ đồng.

Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, đến cuối tháng Sáu, tiền gửi cả khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế tại các tổ chức tín dụng đạt gần 15,8 triệu tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng trước đó.

Trong đó, tiền gửi của dân cư đã đạt hơn 7,69 triệu tỷ đồng, tăng 8,91% so với đầu năm. Riêng trong tháng Sáu, tiền gửi cư dân đã tăng thêm khoảng 91.498 tỷ đồng.

Tiền gửi của doanh nghiệp đạt hơn 8,1 triệu tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2024. Nếu so sánh với thời điểm cuối tháng Năm, tiền gửi doanh nghiệp đã tăng thêm hơn 362.825 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cho biết tổng phương tiện thanh toán tính đến cuối tháng 6 đạt hơn 19,58 triệu tỷ đồng, tăng 9,32% so với đầu năm.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,1%-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,2%- 4,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng.

Mức 4,5%-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 4,8%-6,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,8%-7,1%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Dù mặt bằng lãi suất huy động hiện vẫn ở mức thấp, dòng tiền gửi từ dân cư tiếp tục gia tăng cho thấy niềm tin vào hệ thống ngân hàng.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Ngân hàng nhà nước #Tổ chức tín dụng #hàng Việt Nam #khách hàng #Niềm tin #Ngân hàng thương mại #Doanh nghiệp #Lãi suất #Phương tiện #hệ thống

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Khi các doanh nghiệp Thanh Hóa hướng đến sản xuất tinh gọn

Khi các doanh nghiệp Thanh Hóa hướng đến sản xuất tinh gọn

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh hội nhập, chi phí sản xuất ngày càng tăng trong khi yêu cầu từ thị trường ngày càng khắt khe, việc đổi mới phương thức quản trị trở thành yếu tố sống còn để doanh nghiệp giữ vững sức cạnh tranh. Tại Thanh Hóa, nhiều doanh nghiệp đã...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long