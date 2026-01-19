Thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới

Thời gian qua quan hệ thương mại giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn diễn ra sôi động. Hiện có 59 doanh nghiệp đến từ Thanh Hóa đang hoạt động kinh doanh tại Hủa Phăn, với tổng vốn đầu tư hơn 850 tỷ kíp. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò, vị thế ngày càng tăng của doanh nghiệp Thanh Hóa trong hợp tác đầu tư, thương mại tại địa bàn Bắc Lào.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo kiểm soát hàng hóa kết hợp tuyên truyền pháp luật cho người dân các cụm bản của huyện Viêng Xay (tỉnh Hủa Phăn, Lào) bằng tờ rơi song ngữ Việt - Lào.

Trong giai đoạn 2021-2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua biên giới giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn đạt 384,77 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 349,61 triệu USD, chiếm tỷ trọng lớn, cho thấy vai trò đầu mối cung ứng hàng hóa của Thanh Hóa đối với thị trường Hủa Phăn và khu vực Bắc Lào. Kim ngạch nhập khẩu đạt 35,16 triệu USD, chủ yếu phục vụ nhu cầu nguyên liệu, khoáng sản và nông lâm sản cho sản xuất trong tỉnh. Cơ cấu mặt hàng trao đổi qua biên giới phản ánh tính bổ trợ lẫn nhau của hai nền kinh tế. Từ Thanh Hóa, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang Hủa Phăn gồm sắt thép, xi măng, tấm lợp, gạch lát nền, các mặt hàng tiêu dùng do Việt Nam sản xuất như xăng dầu, gas cùng với máy móc, thiết bị và phương tiện tạm xuất - tái nhập phục vụ thi công các công trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Ngược lại, từ Hủa Phăn các mặt hàng nhập khẩu về Thanh Hóa chủ yếu là gỗ, quặng sắt và các sản phẩm nông, lâm sản, góp phần cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất, chế biến trong nước.

Song song với hoạt động thương mại, công tác quản lý người, phương tiện và hàng hóa qua lại biên giới được các lực lượng chức năng hai bên thực hiện đúng quy định. Từ năm 2021 đến nay, cơ quan chức năng đã làm thủ tục nhập cảnh cho 97.722 lượt người và 26.750 lượt phương tiện; làm thủ tục xuất cảnh cho 99.699 lượt người và 26.098 lượt phương tiện. Những con số này không chỉ phản ánh tần suất giao thương, đi lại lớn giữa hai địa phương, mà còn cho thấy hiệu quả trong công tác phối hợp quản lý biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp pháp, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, số lượng phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, trao đổi hàng hóa giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn. Trên tuyến Thanh Hóa - Hủa Phăn có một doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định với 6 phương tiện; 6 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng đi Lào với tổng số 45 phương tiện; 14 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa sang Lào với 170 phương tiện.

Hoạt động thương mại biên giới còn được hỗ trợ bởi hệ thống chợ khu vực cửa khẩu và biên giới. Trên tuyến biên giới tỉnh Thanh Hóa hiện có 7 chợ đang hoạt động, gồm 2 chợ cửa khẩu là Na Mèo và Tén Tằn, cùng 5 chợ biên giới. Các chợ này cơ bản đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa thiết yếu của cư dân hai bên biên giới.

Phát biểu tại hội nghị Hợp tác phát triển thương mại biên giới và kết nối doanh nghiệp giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hủa Phăn Thong Súc Sổm Pha Văn, nhấn mạnh: “Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại biên giới và Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh. Trọng tâm là tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai bên đầu tư, trao đổi thương mại; thúc đẩy việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi theo các hiệp định; đẩy mạnh kết nối vận tải, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa”...

Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy thương mại biên giới không chỉ là kênh trao đổi hàng hóa đơn thuần, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cư dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa các địa phương hai bên biên giới.

Bài và ảnh: Hải Đăng