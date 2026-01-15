Thủ tướng Nhật Bản thông báo kế hoạch giản tán hạ viện, mở đường tổng tuyển cử sớm

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thông báo về kế hoạch giải tán Hạ viện ngay sau khi kỳ họp thường kỳ của Quốc hội năm nay khai mạc vào ngày 23/1, qua đó mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử sớm có thể diễn ra vào tháng tới.

Tòa nhà Quốc hội Nhật Bản tại Tokyo. (Ảnh chụp ngày 14 tháng 1 năm 2025). Ảnh: Xinhua.

Bà Takaichi đã thông tin về kế hoạch này với các thành viên cấp cao của liên minh cầm quyền, gồm Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), trong cuộc họp diễn ra ngày 14/1. Kế hoạch chi tiết sẽ được bà Takaichi trình bày vào ngày 19/1 tới.

Bà Takaichi được bổ nhiệm làm nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 10/2025 và và nội các của bà hiện đạt tỷ lệ ủng hộ khoảng 70%. Tuy nhiên, liên minh cầm quyền của bà Takaichi chỉ nắm giữ thế đa số mong manh tại Hạ viện – cơ quan quyền lực của Quốc hội, cản trở khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự đầy tham vọng của bà.

Nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản tiếp quản một chính quyền gặp nhiều khó khăn, trong bối cảnh Đảng Dân chủ Tự do (LDP) mất thế đa số ở cả hai viện của Quốc hội sau khi cử tri bất mãn vì giá cả leo thang và bê bối liên quan đến tài trợ.

Bằng việc kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào thời điểm hiện nay, bà Takaichi kỳ vọng tận dụng sự gia tăng ủng hộ của công chúng đối với một nhà lãnh đạo mới, người đã cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết các lo ngại về chi phí sinh hoạt và siết chặt các quy định nhập cư. Một chiến thắng áp đảo sẽ giúp bà củng cố vị thế trong nội bộ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và giảm sự phụ thuộc vào các đảng nhỏ hơn trong việc thông qua các dự luật quan trọng. Điều này, có thể tạo điều kiện để bà thúc đẩy các kế hoạch tăng chi tiêu chính phủ nhằm phục hồi tăng trưởng kinh tế, đồng thời tăng mạnh ngân sách quốc phòng theo chiến lược an ninh quốc gia đã được điều chỉnh.

Thủ tướng Nhật Bản thông báo với các quan chức liên minh cầm quyền, trong đó có ông Hirofumi Yoshimura, thành viên Đảng Đổi mới Nhật Bản về kế hoạch giải tán hạ viện để tổ chức bầu cử sớm. Ảnh: Xinhua.

Nếu Hạ viện được giải tán ngay sau khi kỳ họp khai mạc vào ngày 23/1, có hai kịch bản thời gian có thể được áp dụng cho cuộc bầu cử sớm: một phương án trong đó giai đoạn vận động tranh cử chính thức bắt đầu từ ngày 27/1 và ngày bỏ phiếu diễn ra vào 8/2; phương án còn lại là khởi động vận động vào ngày 3/2 và tổ chức bỏ phiếu vào ngày 15/2.

Nếu Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin) giành được thế đa số, bà Takaichi Sanae sẽ được xác nhận giữ chức Thủ tướng tại một kỳ họp đặc biệt của Quốc hội. Ngược lại, nữ Thủ tướng có thể buộc phải tìm kiếm các đối tác liên minh mới hoặc sự ủng hộ từ những đảng nhỏ khác, một bước lùi có thể làm suy yếu quyền lực của bà.

Thúy Hà

Nguồn: Kyodo/The Star