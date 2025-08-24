Thứ trưởng Bộ NN&MT kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5 tại Thanh Hóa

Chiều 24/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác ứng phó với bão số 5 tại tỉnh Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5 tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&MT, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác kiểm tra công tác kêu gọi và tập kết tàu thuyền tại phường Sầm Sơn.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác kêu gọi và tập kết tàu thuyền tại phường Sầm Sơn; kiểm tra thực tế cống tiêu thoát lũ Quảng Châu.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, để chủ động ứng phó với bão số 5, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy tỉnh đã ban hành các công điện chỉ đạo triển khai ứng phó đến các cấp, các ngành trong tỉnh, nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra.

Trong công tác kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền, tính đến 15 giờ ngày 24/8, các phương tiện đang neo đậu tại bến là 6.537 phương tiện/20.442 lao động; còn 18 phương tiện/138 lao động đang hoạt động trên biển (trong đó, vùng biển Quảng Ninh 3 phương tiện/9 lao động; Thanh Hóa 1 phương tiện/2 lao động hiện đang di chuyển vào bờ; Lâm Đồng 3 phương tiện/24 lao động; TP Hồ Chí Minh 4 phương tiện/36 lao động; Cà Mau 3 phương tiện/31 lao động; An Giang 4 phương tiện/36 lao động).

Hiện 100% tàu thuyền của ngư dân Thanh Hóa hoạt động trên biển đã được kêu gọi và hướng dẫn để thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Chủ các phương tiện đều đã nắm được thông tin về cơn bão số 5 và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng, gia đình, chính quyền địa phương.

Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cấm biển từ 8h ngày 24/8 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão; yêu cầu giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho các tàu, thuyền ra khơi và hoạt động trên biển, ven biển trong thời gian cấm biển.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao đang tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số 5.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế cống tiêu thoát lũ Quảng Châu.

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: Đây là cơn bão mạnh và chưa có dấu hiệu giảm cấp khi vào đất liền, di chuyển nhanh, có vùng ảnh hưởng rộng, nên tác động đến nhiều hoạt động ở khu vực ven biển. Đáng lo nhất là mưa lớn có khả năng xảy ra ở các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, thời gian mưa khá dài, đặc biệt lượng mưa có nơi khả năng đạt 600-700mm.

Vì vậy, Thứ trưởng Bộ NN&MT yêu cầu tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các công điện của Trung ương và của tỉnh về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5.

Phường Sầm Sơn và các địa phương ven biển tiếp tục thông báo, kiểm đếm các phương tiện về nơi tránh trú an toàn, kịp thời. Thực hiện nghiêm lệnh cấm biển, kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Bên cạnh đó, vận động nhà hàng, khách sạn, các hộ dân... khẩn trương chằng chống nhà cửa, sẵn sàng sơ tán dân, di dời tài sản quan trọng khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Đối với cống tiêu thoát lũ Quảng Châu hiện đang xuống cấp, đơn vị quản lý, địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để không bị bất ngờ khi có tình huống do bão gây ra.

Đồng thời, khẩn trương rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời các hộ dân ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ ngập lụt khi mưa lũ kéo dài.

Về lâu dài, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, đề xuất các Bộ, ngành Trung ương và huy động nguồn lực đầu tư xây dựng nâng cấp công trình.

Hải Đăng