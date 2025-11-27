Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ

Ngày 26/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh có Thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; đồng bào, chiến sĩ trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ để phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh. Báo điện tử Thanh Hóa đăng tải toàn văn Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh.

Công an Thanh Hóa thu nhận mẫu ADN tại điểm tập trung cho thân nhân liệt sĩ.

Trải qua các cuộc kháng chiến, đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, hàng vạn người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa đã lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu và hy sinh. Máu xương của các liệt sĩ đã hòa vào đất mẹ, góp phần làm nên những trang sử hào hùng, bất diệt của dân tộc Việt Nam.

Qua rà soát hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 37.720 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Nhiều người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hiện vẫn đang nằm lại đâu đó giữa đất trời; nhiều liệt sĩ chưa được gọi đúng tên, chưa được trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình. Do đó, việc giám định ADN của các liệt sĩ, để đưa các liệt sĩ về với gia đình là việc làm cấp thiết để bù đắp phần nào nỗi đau chiến tranh.

Với quyết tâm trả lại tên cho các liệt sĩ, Đảng và Nhà nước đang triển khai xây dựng ngân hàng gen (ADN) nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa phương tiên phong trong công tác thu nhận, cập nhật thông tin thân nhân liệt sĩ phục vụ quá trình phân tích ADN. Đây là công việc mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo 1 “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Từ ngày 03/7/2025 đến ngày 27/7/2025, toàn tỉnh đã thu nhận 36.845 mẫu, hoàn thành công tác thu nhận mẫu ADN cho 100% thân nhân liệt sĩ. Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện công tác xét nghiệm, giám định khoảng 82.901.250.000 đồng. Trong thời gian qua, Công an tỉnh đã tiên phong, tích cực triển khai thông tin, kêu gọi vận động cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, các chức, cá nhân ủng hộ kinh phí với số tiền là 15.923.950.000 đồng để thực hiện công tác xét nghiệm, giám định.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Tôi trân trọng kêu gọi và rất mong các cá nhân, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bằng tình cảm, lòng biết ơn, sự tri ân và trách nhiệm của mình hãy quan tâm, chung tay đóng góp ủng hộ kinh phí để chương trình được triển khai hiệu quả, sớm giúp các anh hùng liệt sĩ tìm lại danh tính, quê hương và gia đình.

1. Mọi sự ủng hộ, đóng góp xin gửi về theo thông tin sau:

* Tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước

Tên tài khoản: Quỹ ủng hộ công tác phân tích mâu ADN của thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài côt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (viết tắt là Quỹ ủng hộ ADN).

Số tài khoản: 3761.0.9130069.91011

Tại: Kho bạc Nhà nước khu vực XI.

* Hoặc tài khoản mở tại Ngân hàng

Tên tài khoản: Quỹ ủng hộ ADN

Số tài khoản: 3500.00.123.8686

Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thanh Hóa.

2. Thời gian tiếp nhận: Từ khi ban hành Thư kêu gọi đến hết ngày 22 tháng 12 năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đồng bào, đồng chí, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp!

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Hoài Anh