Thời tiết ngày 20/8: Hầu hết các khu vực có mưa dông vào chiều tối và đêm

Theo dự báo, hầu hết các khu vực trong cả nước có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. (Ảnh minh họa: Minh Đức/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 20/8, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 15-35mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Mưa tập trung chính vào sáng sớm, chiều tối và đêm.

Chiều và đêm ngày 20/8, ở các khu vực khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 50mm/3h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, ngày và đêm 20/8, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao từ 1-2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Tây Bắc Bộ - Trời nhiều mây, ban ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, riêng khu vực Điện Biên và Lai Châu từ 28–31 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3 ở phía Bắc, phía Nam gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ dao động từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Ngày trời nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ dao động từ 25-27 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày trời nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, ban đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ dao động từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C./.

Theo TTXVN