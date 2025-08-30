Thổ Nhĩ Kỳ cắt hoàn toàn quan hệ thương mại và kinh tế với Israel

Theo phóng viên tại Trung Đông, ngày 29/8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan thông báo nước này đã quyết định cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ thương mại và kinh tế với Israel, đồng thời đóng cửa không phận đối với các chuyến bay đến từ Israel.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hiện vẫn chưa rõ tác động kinh tế cụ thể từ quyết định này, tuy nhiên việc đóng cửa không phận có thể khiến các chuyến bay từ Israel đến các quốc gia như Gruzia và Azerbaijan phải đi đường vòng, kéo dài thời gian bay thêm gần 2 giờ.

Một quan chức Israel chia sẻ với truyền thông nước này rằng: “Thổ Nhĩ Kỳ từng tuyên bố cắt quan hệ kinh tế với Israel trước đây nhưng quan hệ vẫn tiếp tục sau đó.”

Giới chức Israel cho rằng các tuyên bố từ Thổ Nhĩ Kỳ mang tính chính trị nhiều hơn là thực chất, đồng thời cho biết nước này đang theo dõi tình hình nhưng chưa đưa ra các biện pháp đáp trả chính thức.

Động thái mới nhất này diễn ra sau khi có thông tin cho rằng giới chức cảng Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã yêu cầu các đại lý vận tải biển cung cấp thư xác nhận rằng tàu không có liên quan tới Israel và không vận chuyển hàng hóa quân sự hoặc hàng nguy hiểm đến nước này.

Theo các nguồn tin trong ngành vận tải biển, đây là bước đi nữa trong chuỗi biện pháp mà Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng nhằm chống lại Israel, sau khi nước này vào năm ngoái đã chấm dứt hoạt động thương mại song phương trị giá khoảng 7 tỷ USD mỗi năm, để phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza nhằm vào phong trào Hồi giáo Hamas.

Các nguồn tin cũng cho biết văn phòng cảng vụ đã chỉ thị cho các đại lý cảng phải nộp văn bản bảo đảm, dù hiện tại chưa có thông tư chính thức nào được ban hành liên quan đến yêu cầu này.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel leo thang căng thẳng nghiêm trọng trong thời gian gần đây, chủ yếu liên quan đến cuộc xung đột tại Dải Gaza. Chính quyền Ankara nhiều lần chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Israel, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Palestine./.

Theo TTXVN