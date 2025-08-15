Thọ Lập phấn đấu xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Thọ Lập xác định mục tiêu phấn đấu xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2030. Chính vì vậy, sau khi đi vào hoạt động, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy để bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, nhằm tạo bước đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường.

Những thành quả ấn tượng

Xã Thọ Lập hiện nay được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất từ 3 xã cũ là Xuân Thiên, Thuận Minh và Thọ Lập. Sau khi thành lập xã Thọ Lập mới có diện tích tự nhiên là 33,81km2, quy mô dân số là 27.849 người. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ và Nhân dân xã Thọ Lập đã nỗ lực vươn lên đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Nổi bật là, cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, việc ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật được tăng cường. Trên địa bàn xã đã hình thành nhiều mô hình sản xuất với quy mô lớn và nhiều trang trại, gia trại mang lại thu nhập cao. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực... Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã ngày càng tăng, năm 2025 ước đạt 75,6 triệu đồng/người/năm, cao hơn 20,04 triệu đồng so với năm 2020, vượt 102% so với mục tiêu đại hội.

Chương trình XDNTM được Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt, đồng bộ, đạt được kết quả nổi bật. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục- thể thao được đổi mới cả về nội dung và hình thức tổ chức. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục đổi mới và có bước phát triển toàn diện; 100% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2... đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới giáo dục.

Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được thực hiện hiệu quả. Số hộ nghèo trong xã hiện còn 89 hộ, chiếm 1,48%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 81,3%...

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền được tăng cường. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, hướng mạnh về cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua chính là tiền đề, dấu mốc quan trọng đặt nền móng cho tầm nhìn dài hạn, định hình con đường phát triển toàn diện, bền vững của xã trong những giai đoạn tiếp theo.

Quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu trong giai đoạn mới

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025-2030 với phương châm “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ xã đã đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã bình quân hằng năm 11%. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2030 là 108 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 0,43%. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm là 7%...

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng hoa chúc mừng xã Thọ Lập.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, Đảng bộ xã xác định một số chương trình trọng tâm đó là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “Chuẩn mực, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ”. Hoàn thành xây dựng quy hoạch xã trong năm 2026, đồng thời triển khai có hiệu quả quy hoạch xã, với quy hoạch trung tâm hành chính mới đồng bộ, hiện đại; tập trung đôn đốc đẩy nhanh đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Thọ Minh đến năm 2030 phấn đấu tỷ lệ lấp đầy đạt 80% trở lên để kêu gọi thu hút các nhà đầu tư. Huy động tối đa các nguồn lực của địa phương để nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu theo hướng toàn diện, bền vững, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2030. Tập trung tích tụ đất đai để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch.

Cùng với đó, giải quyết tốt các vấn đề xã hội mà người dân quan tâm. Khơi dậy và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của quê hương... góp phần xây dựng con người Thọ Lập “Năng động, sáng tạo, văn minh, thân thiện, nghĩa tình” đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công xã gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực tạo đột phá thu hút đầu tư, kinh doanh vào địa bàn.

Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của quê hương, nhiệm kỳ 2025-2030 Đảng bộ và Nhân dân xã Thọ Lập quyết tâm đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra, xây dựng quê hương Thọ Lập ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Trường Sinh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thọ Lập