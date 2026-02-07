Thiệu Toán đảm bảo sản xuất vụ xuân trong khung thời vụ

Tranh thủ những ngày nắng ấm, ngay từ sáng sớm, trên khắp các cánh đồng, người dân xã Thiệu Toán đã tất bật gieo mạ, xuống giống những diện tích còn lại và tập trung chăm sóc cây trồng mới...

Người dân xã Thiệu Toán đưa máy móc xuống đồng gieo cấy lúa.

Vụ xuân năm nay xã phấn đấu gieo trồng gần 1.670ha, trong đó lúa 1.556ha, bằng các loại giống lúa lai, lúa thuần, lúa chất lượng cao; ngoài ra, trồng 5ha ngô, 3ha mía và hơn 100ha rau màu các loại với mục tiêu năng suất bình quân đạt 74 tạ/ha, sản lượng lương thực 11.521 tấn. Vì vậy, xã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn người dân gieo trồng đúng cơ cấu giống, lịch thời vụ phòng tránh ảnh hưởng bất lợi của thời tiết và sâu gây hại. Theo đó, mỗi thôn chọn từ 1 đến 2 giống lúa có năng suất, chất lượng cao để gieo trồng, bố trí lịch thời vụ cụ thể; cơ cấu bằng các loại giống Thái Xuyên 111, Long Hương 8117, Thụy Hương 308, TBR225, nếp các loại... các giống ngô như DK9955, DK6919S, DK8282... Lựa chọn các giống cây trồng có thị trường tiêu thụ để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích các loại như ớt, khoai tây, rau an toàn, hoa, cây thức ăn gia súc...

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị vật tư nông nghiệp được xác định là giải pháp quan trọng bảo đảm sản xuất vụ xuân đúng tiến độ. Các HTX nông nghiệp, đơn vị kinh doanh vật tư cùng các cán bộ khuyến nông luôn sát cánh cùng người dân, kịp thời cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chất lượng, đa dạng chủng loại và hướng dẫn quy trình canh tác an toàn. Một trong những điểm nhấn trong công tác chuẩn bị sản xuất vụ xuân ở Thiệu Toán năm nay là tích tụ, tập trung thêm 65ha để đẩy mạnh thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, nhằm ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Thăm đồng, chúng tôi được bà Lê Thị Thịnh ở thôn Toán Thắng cho biết: “Gia đình tôi đã gieo cấy xong, hiện đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để bón thúc sớm, dặm tỉa kịp thời, bảo đảm mật độ cây hợp lý. Chăm sóc lúa giai đoạn đầu rất quan trọng, nếu làm tốt thì cây lúa khỏe, đẻ nhánh đều, sau này ít sâu bệnh”.

Song song với sản xuất lúa, ngô, nhiều hộ dân mở rộng diện tích sản xuất rau màu, phòng trừ sâu bệnh hại theo hướng an toàn, chú trọng sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học... để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Hải Hiệp, dựa trên những khó khăn trong sản xuất vụ xuân đã được đánh giá như địa hình, thời tiết, quy mô sản xuất... ngay từ đầu vụ, xã đã phân công cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, nhất là trong các khâu làm đất, gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch... góp phần giải quyết tình trạng thiếu lao động, giảm giá thành và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Các công trình thủy lợi trên địa bàn xã được kiểm tra, sửa chữa, nạo vét, bảo đảm đủ nước phục vụ làm đất, gieo cấy và chăm sóc cây trồng.

Đến thời điểm này, xã Thiệu Toán đã cơ bản hoàn thành gieo cấy vụ xuân đúng khung lịch thời vụ. Trên một số diện tích, người dân đã bắt đầu làm cỏ, dặm tỉa, bón thúc, thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh, chủ động áp dụng các biện pháp phòng trừ theo hướng an toàn, hiệu quả. Tại các vùng trồng rau màu, người dân chú trọng tưới nước, bón phân hữu cơ... Diện tích trồng ngô được làm cỏ, vun gốc...

Bài và ảnh: Lê Ngọc