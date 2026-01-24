Thiết thực chương trình “Tình nguyện mùa Đông” tại xã Giao An

Chương trình được thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm góp phần chung tay chăm lo điều kiện học tập cho các em học sinh trên địa bàn xã Giao An.

Các đại biểu dự chương trình.

Chiều 24/1, Đoàn phường Hạc Thành tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông” tại xã Giao An với nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm góp phần chung tay chăm lo điều kiện học tập cho các em học sinh trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo phường Hạc Thành và xã Giao An cắt băng khánh thành công trình bếp ăn điểm trường Mầm non Giao Thiện (xã Giao An).

Trong đó, nổi bật là việc hỗ trợ cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại điểm trường mầm non và điểm trường tiểu học Giao Thiện, như bếp ăn, nhà ăn, cổng trường, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng của giáo viên và học sinh.

Cùng với đó là các hoạt động khám, cấp thuốc miễn phí; trao tặng áo ấm, sách vở cho trẻ em; tặng bàn ghế, ti vi, thiết bị vui chơi ngoài trời và nhiều vật dụng cần thiết khác cho các nhà trường.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 300 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa, sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.

Bí thư Đoàn phường Hạc Thành Trần Huyền Trang phát biểu tại chương trình.

Chương trình “Tình nguyện mùa Đông” không chỉ là hoạt động mang tính hỗ trợ trước mắt, mà còn là dịp để tuổi trẻ hai đơn vị phường Hạc Thành và xã Giao An tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết. Đồng thời, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với cộng đồng, xã hội. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống Nhân dân.

Bí thư đoàn phường Hạc Thành Trần Huyền Trang trao tặng biểu trưng công trình thanh niên trị giá 300 triệu đồng cho Đoàn xã Giao An.

Các y, bác sỹ của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khám bệnh cho người dân xã Giao An.

Các y, bác sỹ của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp phát thuốc cho người dân xã Giao An.

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại, mở ra một chặng đường phát triển mới cho đất nước.

Nguyễn Đạt