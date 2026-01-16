Thiên Mộc Hương tổ chức Triển lãm nghệ thuật Trầm Hương “Hào quang Di sản” - Một triển lãm, hai ngôn ngữ sáng tạo

Thiên Mộc Hương Since 1980 - thương hiệu trang sức trầm hương cao cấp hàng đầu tại Việt Nam vừa tổ chức triển lãm nghệ thuật trầm hương “Hào Quang Di Sản” vào đầu tháng 1/2026, tại không gian Agarwood Art Gallery của Thiên Mộc Hương (20-20A Nguyễn Trãi, P. Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh).

Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình gần năm thập kỷ của Thiên Mộc Hương: đưa trầm hương tiếp cận công chúng như một di sản đang được gìn giữ, tái tạo và tiếp nối bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Triển lãm nghệ thuật trầm hương “Hào Quang Di Sản” tại Agarwood Art Gallery: 20–20A Nguyễn Trãi, TP.HCM.

Khi trầm hương được kể bằng hai ngôn ngữ sáng tạo

Tại triển lãm “Hào Quang Di Sản”, trầm hương không xuất hiện như một chất liệu trưng bày tĩnh, mà được dẫn dắt qua một con đường kể chuyện liền mạch. Khi bước vào không gian triển lãm, khách mời theo dõi hành trình hình thành của trầm hương – từ tự nhiên, qua bàn tay nghệ nhân, đến khi trở thành những tạo tác mang giá trị nghệ thuật và tinh thần. Những chia sẻ về ý tưởng, quá trình nghiên cứu và lý do ra đời của các bộ sưu tập giúp người xem hiểu trầm hương như một di sản đang tiếp tục sống.

Triển lãm được thiết kế như một cuộc đối thoại giữa hai ngôn ngữ sáng tạo của trầm hương. Một bên là trang sức, nơi trầm hương kết hợp cùng kim loại quý, bước vào đời sống cá nhân như dấu ấn phong thủy và thẩm mỹ đương đại. Bên còn lại là tranh trầm hương, nơi chất liệu này được mở rộng biên độ biểu đạt, trở thành hình thái nghệ thuật thị giác mang chiều sâu văn hóa và tín ngưỡng.

Hai bộ sưu tập xuất hiện song hành trong cùng một không gian không nhằm so sánh, mà để bổ sung cho nhau. Bằng cách đó, Thiên Mộc Hương tạo ra một trải nghiệm giúp công chúng hiểu vì sao mỗi tạo tác đòi hỏi thời gian, và vì sao di sản chỉ có thể tiếp tục sống khi được kể lại bằng những ngôn ngữ sáng tạo phù hợp với thời đại.

Tạo tác nghệ thuật từ di sản: AURA COLLECTION - BST trang sức trầm hương đầu tiên tại Việt Nam lấy cảm hứng từ các biểu tượng văn hoá Á Đông

Aura Collection: 300 giờ thủ công cho mỗi tạo tác

Một trong hai điểm nhấn của triển lãm là Aura Collection - bộ sưu tập trang sức trầm hương đầu tiên tại Việt Nam kết hợp trầm hương tự nhiên, đá quý và kim cương. Tinh hoa thiết kế và kỹ nghệ thủ công của Thiên Mộc Hương được thể hiện xuyên suốt qua từng tạo tác, với hơn 300 giờ chế tác liên tục của ba bàn tay bậc thầy: từ nhà thiết kế định hình cấu trúc và tỷ lệ, đến nghệ nhân tuyển chọn và xử lý trầm hương theo đặc tính tự nhiên của chất liệu, cuối cùng là nghệ nhân kim hoàn, người truyền tải biểu tượng và câu chuyện lên từng chi tiết.

Dành cho nữ, các thiết kế lấy cảm hứng từ cỏ bốn lá, biểu tượng của sự may mắn được chuyển hóa thành những đường cong mềm mại, ánh kim tinh tế tạo nên vẻ đẹp giàu nữ tính nhưng không kém phần hiện đại. Ở chiều ngược lại, các thiết kế dành cho nam tập trung vào biểu tượng kim tiền, được thể hiện qua nhẫn và mặt dây chuyền có bố cục gọn gàng và góc cắt sắc nét, sự tối giản trong tạo hình giúp làm nổi bật bản lĩnh và phong thái của người đàn ông hiện đại.

Aura Collection không hướng đến sự phô diễn. Đó là những món trang sức được tạo tác để đồng hành lâu dài, gắn liền với hành trình cá nhân, như một dấu ấn thẩm mỹ phản ánh giá trị nội tại và sự cân bằng được bồi đắp theo thời gian. Khám phá toàn bộ trải nghiệm và bộ sưu tập Aura Collection tại: https://thienmochuong.com/bst-aura

Tạo tác nghệ thuật từ di sản: HERITAGE MOSAIC COLLECTION - BST tranh đắp nổi 3D mosaic trầm hương đầu tiên tại CHÂU Á

Quá trình tái tạo di sản qua tranh đắp nổi 3D trong BST The Heritage Mosaic Collection

Song hành giữa di sản và sáng tạo, The Heritage Mosaic Collection mở ra một thế giới quan khác, nơi trầm hương được cảm nhận bằng thị giác, chiều sâu và sự chiêm nghiệm.

Lần đầu tiên tại Châu Á, trầm hương được ứng dụng trong tranh đắp nổi 3D Mosaic. Các tác phẩm trong bộ sưu tập, trầm hương được xử lý như một chất liệu tạo hình thực thụ. Thay vì giữ nguyên khối, trầm được tuyển chọn, cắt tách và xử lý thành từng mảnh nhỏ có kích thước và độ dày khác nhau, sau đó sắp đặt thủ công trên nền vóc sơn mài truyền thống. Quá trình ghép mảnh đòi hỏi độ chính xác cao để đảm bảo kết cấu bề mặt ổn định, đồng thời tạo được chiều sâu thị giác đa tầng.

Kỹ thuật đắp nổi 3D Mosaic cho phép bề mặt tranh hình thành các lớp cao - thấp liên tục, khiến ánh sáng phản xạ khác nhau tùy theo cấu trúc và vật liệu. Ánh vàng hiệu ứng và đá ruby không đóng vai trò trang trí, mà được tính toán như những điểm dẫn sáng, giúp làm rõ bố cục tổng thể và nhấn mạnh nhịp điệu của hình khối trầm hương.

Mỗi tác phẩm tranh trầm hương tại “Hào Quang Di Sản” được hoàn thiện trong khoảng bốn tháng, tương đương hơn 1.000 giờ lao động thủ công liên tục. Dưới bàn tay của nghệ nhân Bùi Vũ Phong, trầm hương không chỉ được xử lý như một chất liệu, mà được dẫn dắt qua từng giai đoạn tạo hình, sắp đặt và hoàn thiện bề mặt để hình thành nên một chỉnh thể nghệ thuật thống nhất.

Nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp trong không gian Di Sản chiêm nghiệm các tạo tác tranh được thực hiện bằng phương pháp thủ công truyền thống - đắp nổi 3D Mosaic

Hào Quang Di Sản – Cách Thiên Mộc Hương đưa di sản bước vào đời sống đương đại

Thông qua “Hào Quang Di Sản”, Thiên Mộc Hương lựa chọn một cách tiếp cận khác để giới thiệu trầm hương đến giới tinh hoa hiện đại. Triển lãm không đặt trọng tâm vào trưng bày sản phẩm, mà tạo ra một không gian thưởng lãm nơi trầm hương được nhìn nhận như một di sản thủ công, là kết tinh của thời gian, kỹ nghệ và tư duy thẩm mỹ nghiêm cẩn.

Việc lựa chọn hình thức triển lãm nghệ thuật thông qua hai bộ sưu tập Aura Collection và The Heritage Mosaic Collection, Thiên Mộc Hương khẳng định định hướng phát triển bền vững: bảo tồn di sản không bằng cách đóng khung quá khứ, mà bằng sự tiếp nối có chọn lọc và sáng tạo.

Triển lãm nghệ thuật trầm hương “Hào Quang Di Sản” sẽ tiếp tục mở cửa chào đón giới tinh hoa yêu trầm và công chúng quan tâm tại Agarwood Art Gallery: 20–20A Nguyễn Trãi, TP.HCM. Đây là dịp để chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật trầm hương độc bản, đồng thời trực tiếp trải nghiệm trải nghiệm những tạo tác trang sức như vòng tay trầm hương tại https://thienmochuong.com/vong-tay-tram-huong trong không gian thưởng lãm chuyên biệt.