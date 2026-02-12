Thi công xuyên Tết đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư dự án đường Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP Hồ Chí Minh-Mộc Bài... tập trung hơn nữa để bảo đảm hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ.

Phối cảnh nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài và Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó tranh thủ tận dụng tối đa thời gian để triển khai thi công, đặc biệt thời gian Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư các công trình, dự án trọng điểm khẩn trương, nghiêm túc rà soát, tập trung hơn nữa để hoàn thành các công trình đúng tiến độ.

Cụ thể, đối với nhóm các công trình, dự án đang triển khai thi công, như đường Vành đai 2, đường Vành đai 3, đường Vành đai 4 (trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ); cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành, đường nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái, xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn (kết nối công viên Bến Bạch Đằng, Quận 1 (cũ) với công viên Bờ sông Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức cũ)..., Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư, nhà đầu tư khẩn trương rà soát các công việc còn lại, tập trung hơn nữa để bảo đảm hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ; xây dựng kế hoạch triển khai khoa học có xét đến các yếu tố bất lợi của thời tiết, khó khăn nguồn vật liệu; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công bám sát kế hoạch đề ra; bố trí công trường triển khai thi công đảm bảo liên tục, không gián đoạn, đặc biệt là trong thời gian nghỉ Tết, cũng như sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Đối với nhóm các công trình, dự án vừa được động thổ, khởi công như Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ...

Sở Xây dựng thành phố nhấn mạnh đây là những công trình có tính cấp bách, quan trọng của Thành phố, công tác triển khai thực hiện phải hết sức tập trung, chỉ đạo điều hành quyết liệt; huy động mọi nguồn lực, tranh thủ mọi thời gian, điều kiện thời tiết (hiện đang là mùa khô của khu vực miền Nam), thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026... để đẩy nhanh tiến độ; phải xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, khoa học, kế hoạch phải thể hiện chi tiết từng tháng, quý, năm để quản lý, điều hành và phải có các giải pháp cụ thể, rõ ràng.

Trước mắt là trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026, đề nghị các chủ đầu tư, nhà đầu tư đẩy nhanh công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, các công việc chuẩn bị liên quan... để triển khai thi công đồng loạt ngay sau kỳ nghỉ Tết, không để xảy ra tình trạng công trình gián đoạn, dừng thi công...

Thời gian vừa qua, quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Trung ương về nhiệm vụ xây dựng hệ thống hạ tầng chiến lược hiện đại, đồng bộ, tạo nền tảng cho năng lực cạnh tranh quốc gia; Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định phát triển hạ tầng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đối với vị thế, sức bật và vai trò đầu tàu của Thành phố trong giai đoạn tới và tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành hệ thống hạ tầng giao thông khung, liên kết vùng của Thành phố đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, trong đó đã thực hiện các thủ tục có liên quan về đầu tư để khởi công, động thổ nhiều dự án quan trọng, chiến lược với thời gian rút ngắn tối đa, cũng như yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư các dự án đang triển khai thi công khẩn trương tập trung nguồn lực, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả dự án.

Trước đó, theo Sở Xây dựng thành phố, chỉ có dự án đường Vành đai 3 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố làm chủ đầu tư, Dự án Rạch Xuyên Tâm do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư tổ chức thi công trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

