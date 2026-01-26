Thay đổi để giờ ra chơi trở thành không gian sáng tạo

Trong nhịp sống học đường hiện đại, giờ ra chơi không chỉ đơn thuần là quãng nghỉ giữa các tiết học, mà còn là khoảng thời gian quan trọng để học sinh tái tạo năng lượng, giao tiếp, rèn luyện kỹ năng và phát triển cảm xúc. Nhận thức rõ điều đó, Trường TH, THCS & THPT Nobel School đã triển khai dự án “Thanh âm sân trường” - một mô hình đổi mới giờ ra chơi theo hướng có định hướng, sáng tạo và giàu giá trị giáo dục, từng bước mang lại những chuyển biến tích cực trong đời sống học đường.

Dự án “Thanh âm sân trường” thu hút đông đảo học sinh hào hứng tham gia, tạo không gian vui tươi, gắn kết và giàu cảm xúc.

Theo đại diện ban giám hiệu nhà trường, trước khi dự án được triển khai, giờ ra chơi của học sinh chủ yếu mang tính tự phát. Các em chơi tự do, phân tán, thiếu không gian sinh hoạt chung và chưa có định hướng rõ ràng. Điều này khiến nhiều học sinh, đặc biệt là những em rụt rè, ít có cơ hội hòa nhập, thể hiện bản thân hay phát triển các kỹ năng mềm cần thiết.

Thầy giáo Vũ Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường TH, THCS & THPT Nobel School cho biết: "Hoạt động này là kế hoạch mà ban giám hiệu cùng ban đoàn - đội đã ấp ủ từ lâu. Mục tiêu của dự án không chỉ tạo ra một sân chơi vui vẻ, lành mạnh trong giờ ra chơi, mà còn giúp học sinh phát triển thể chất, tăng cường kỹ năng giao tiếp, hợp tác; đồng thời khơi gợi và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống thông qua các trò chơi dân gian".

Điểm nổi bật của dự án là sự đan xen hài hòa giữa hai nội dung chính: giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian. Theo lịch trình được xây dựng cụ thể, thứ ba và thứ năm là không gian dành cho các trò chơi dân gian; thứ tư và thứ sáu là sân chơi của âm nhạc, văn nghệ. Sự luân phiên này giúp giờ ra chơi trở nên đa dạng, tránh nhàm chán và phù hợp với nhiều sở thích khác nhau của học sinh.

Thầy giáo Đào Nguyên Ngọc, Tổng phụ trách Đội, Trường TH, THCS & THPT Nobel School, đồng thời là người trực tiếp cùng ban đoàn - đội lên ý tưởng và triển khai dự án chia sẻ: "Ngay từ những ngày đầu, không khí tập luyện và tham gia của học sinh đã rất hào hứng. Các em chủ động đăng ký tiết mục, tự tin lên sân khấu biểu diễn hoặc say sưa tham gia các trò chơi tập thể. Không khí ấy cho thấy dự án đã chạm đúng nhu cầu và tâm lý của học sinh".

Một trong những mục tiêu quan trọng của “Thanh âm sân trường” là đưa các trò chơi dân gian trở lại với đời sống học đường. Những trò chơi như ô ăn quan, rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, chơi chuyền... được lựa chọn phù hợp với từng độ tuổi, vừa đảm bảo an toàn, vừa mang tính giáo dục cao. Việc tổ chức trò chơi theo khu vực, có sự hướng dẫn của giáo viên cũng góp phần hình thành nền nếp trong giờ ra chơi. Sau khi nhà trường chia rõ khu vực hoạt động và duy trì lịch sinh hoạt ổn định, học sinh dần hình thành thói quen, tham gia tự giác và có ý thức hơn. Bên cạnh trò chơi dân gian, các hoạt động giao lưu văn nghệ là điểm nhấn tạo nên sức sống cho dự án. Trên sân khấu nhỏ giữa sân trường, học sinh có thể hát, nhảy, kể chuyện, đọc thơ, chơi nhạc cụ hay tham gia dẫn chương trình. Mỗi tiết mục chỉ kéo dài vài phút nhưng lại mở ra không gian để các em thể hiện bản thân, vượt qua sự rụt rè và tự ti.

Em Thiều Thị Khánh Linh, học sinh lớp 5A3 chia sẻ: "Trước đây em khá nhút nhát khi đứng trước đám đông. Nhờ sự động viên của thầy cô và bạn bè trong các buổi sinh hoạt “Thanh âm sân trường”, em đã dần mạnh dạn hơn, tự tin tham gia biểu diễn và giao tiếp". Với Linh, giờ ra chơi giờ đây không chỉ là thời gian nghỉ ngơi, mà còn là lúc em được là chính mình.

Cũng rất hào hứng với hoạt động này, em Lê Ngọc Bảo Tiên, học sinh lớp 4A1 chia sẻ: "Trước khi có dự án em thường ngồi yên trong lớp vào giờ ra chơi. Từ khi sân trường vang lên âm nhạc, em có thêm động lực ra ngoài vui chơi, trò chuyện cùng các bạn. Sự thay đổi giúp em cảm thấy mỗi ngày đến trường trở nên vui hơn".

Theo đánh giá của Ban Giám hiệu nhà trường, “Thanh âm sân trường” nhận được sự đồng tình lớn từ lãnh đạo nhà trường và phụ huynh học sinh. Việc có sự ủng hộ ngay từ đầu đã tạo thuận lợi để dự án được triển khai nhanh chóng, bài bản. Các hoạt động được tổ chức có kế hoạch, có người phụ trách rõ ràng, đảm bảo an toàn và phù hợp với lứa tuổi tiểu học. Thời gian tới trường sẽ tiếp tục phát triển hoạt động này theo chiều sâu bằng cách thành lập các nhóm nhạc, nhóm biểu diễn nhạc cụ, sưu tầm thêm nhiều trò chơi dân gian phong phú hơn, đồng thời kết nối với phụ huynh để cùng lan tỏa mô hình sân chơi này.

Từ một ý tưởng đổi mới giờ ra chơi, “Thanh âm sân trường” đang dần khẳng định giá trị như một mô hình giáo dục toàn diện, nơi học sinh được học mà chơi, chơi mà học. Vì vậy, mô hình này cần được nhân rộng hơn nữa để mang đến những thay đổi tích cực, bền vững, hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh trong môi trường học đường cho chính các em học sinh - đối tượng trung tâm của mọi hoạt động giáo dục.

Bài và ảnh: Phương Đỗ