Thành lập 10 tổ công tác trực tiếp đến xã, phường tăng tốc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 20800/UBND-HCC về việc tăng tốc về đích trong triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT ngày 31/8/2025 của Bộ Công an - Bộ Nông nghiệp và Môi trường về triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (Kế hoạch số 515), Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 12/9/2025 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Kế hoạch số 197).

Sau hơn 02 tháng triển khai thực hiện, qua theo dõi, kết quả thực hiện của các đơn vị đang còn thấp, có nguy cơ không hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tính đến ngày 21/11/2025, toàn tỉnh đã thu thập được 881.690/1.136.185 thửa đất (đạt tỷ lệ 77,6%); trong đó, đã đồng bộ lên CSDL quốc gia về đất đai 39.063 thửa đất, xếp hạng 29/34 toàn quốc về số lượng thửa đất đã được đồng bộ lên CSDL quốc gia về đất đai.

Để đẩy nhanh tiến độ, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch số 515 và Kế hoạch số 197 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thành lập 10 Tổ công tác trực tiếp đến UBND các xã, phường để phối hợp, hướng dẫn, triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai tại địa phương. Thành phần Tổ công tác bao gồm thành viên của các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh và các đơn vị được huy động. Mỗi Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tại 16 đơn vị cấp xã cho đến khi kết thúc chiến dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan phân công cán bộ tham gia Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ; cán bộ được phân công trực tiếp cùng tham gia và chịu trách nhiệm hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ trong thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai để UBND các xã, phường tiến hành thu thập thông tin giấy chứng nhận, CCCD/CC của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

-Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh:

+Chuyển số thửa đất có thông tin không trùng khớp với CSDL quốc gia về dân cư sau khi đối soát với C06, Bộ Công an cho UBND các xã, phường để tiến hành thu thập hoặc chỉnh lý bổ sung (hoàn thành trước ngày 27/11/2025).

+Chuyển số thửa đất sau khi thu thập, quét, nhập liệu có thông tin chưa chính xác hoặc chưa đủ thông tin để đồng bộ lên CSDL quốc gia về đất đai để các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và UBND các xã, phường tiến hành chỉnh lý, bổ sung (hoàn thành trước ngày 27/11/2025).

+Tiếp tục hướng dẫn UBND các xã, phường thu thập, quét, số hóa theo đúng quy trình nghiệp vụ; đảm bảo đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ được giao.

- Đối với các thửa đất sau khi bổ sung, đủ điều kiện đồng bộ lên CSDL quốc gia về đất đai thì phối hợp chuyển ngay cho Viễn thông Thanh Hóa (VNPT) để tiến hành đồng bộ kịp thời.

-Thường xuyên rà soát, kiểm đếm lại tình trạng các trang thiết bị của các Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai bảo đảm đầy đủ, hoạt động tốt phục vụ triển khai thực hiện hiệu quả.

Một số nhiệm vụ cụ thể đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các ban, sở, ngành địa phương nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia để đẩy nhanh tiến độ, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Xemtại đây.

