Thanh Hóa triển khai “Năm cao điểm” tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo và tăng cường kiểm soát dịch bệnh năm 2026

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục tổ chức “Năm cao điểm thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo và từng bước khống chế bệnh Dại trên địa bàn tỉnh năm 2026”.

Theo thông tin từ Hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam, tình hình bệnh Dại có xu hướng tăng trên cả nước, nhiều địa phương ghi nhận ca tử vong do bệnh Dại ở người. Riêng tại Thanh Hóa, mặc dù 2 năm gần đây không ghi nhận ca tử vong ở người, nhưng 10 năm qua toàn tỉnh đã có 31 người tử vong vì bệnh Dại và hơn 85.000 người phải tiêm vắc xin dự phòng do bị chó, mèo cắn, gây thiệt hại lớn về sức khỏe và kinh tế.

Nguy cơ bùng phát trở lại cao nếu không kiểm soát chặt

UBND tỉnh đánh giá nguy cơ bệnh Dại xâm nhập, bùng phát và lây sang người còn rất lớn do:

Tổng đàn chó, mèo tăng nhanh nhưng chưa được quản lý chặt;

Tình trạng thả rông, không rọ mõm, không xích vẫn phổ biến;

Ý thức chấp hành quy định tiêm phòng của người dân còn hạn chế;

Công tác thống kê số lượng chó, mèo ở một số địa phương còn thiếu chính xác;

Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Dại thực tế thấp hơn nhiều so với yêu cầu.

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dại

UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường thống kê chính xác số hộ nuôi, số lượng chó mèo; lập kế hoạch và tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại đạt 100% chỉ tiêu; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo nuôi hoặc không tiêm phòng theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư; kiểm tra, đôn đốc triển khai tiêm phòng; tổ chức hội nghị triển khai “Năm cao điểm tiêm phòng vắc xin Dại 2026”.

Sở Y tế tăng cường giám sát phát hiện ca bệnh, phối hợp với ngành Nông nghiệp trong công tác phòng chống, đồng thời hướng dẫn địa phương xử lý ổ dịch, phòng chống bệnh truyền từ động vật sang người đúng quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an xã, phường tham gia giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về nuôi chó, mèo; đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ công tác chống dịch.

Báo chí và hệ thống truyền thông của tỉnh được giao đẩy mạnh tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, dấu hiệu nhận biết bệnh trên động vật, cũng như trách nhiệm của người dân trong việc tiêm vắc xin và quản lý đàn vật nuôi.

Yêu cầu thực hiện nghiêm, báo cáo định kỳ

UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các cấp, ngành tổ chức thực hiện quyết liệt, thường xuyên kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý các ổ dịch, không để bùng phát lan rộng. Các địa phương phải báo cáo tình hình tiêm phòng, khó khăn vướng mắc để UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời.

LP (Nguồn UBND tỉnh)