Thanh Hóa tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi trước, trong và sau Tết Bính Ngọ

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thực hiện theo tinh thần Công văn số 1045/BNNMT-CNTY ngày 30/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thực hiện chỉ đạo trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các đơn vị, địa phương được yêu cầu chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vắc xin, bảo đảm an toàn dịch bệnh trong dịp trước, trong và sau Tết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Theo Công văn của số 1045/BNNMT-CNTY ngày 30/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025 tình hình dịch bệnh động vật diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm và các dịch bệnh mới nổi như Dịch tả gia súc nhỏ; cùng với đó, hậu quả của bão số 10 và bão số 11 đã làm phát tán mầm bệnh trên diện rộng. Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật tăng cao, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: rà soát, tổ chức tiêm phòng dựa trên quản lý nguy cơ, tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi hết miễn dịch bảo hộ, đàn mới nhập về, đặc biệt tại khu vực từng có ổ dịch, địa bàn nguy cơ cao và nơi chịu ảnh hưởng của rét đậm, rét hại; tăng cường giám sát chủ động tại khu vực nguy cơ cao, chợ buôn bán động vật sống, cơ sở giết mổ để phát hiện sớm mầm bệnh, xử lý nghiêm các hành vi không khai báo dịch, bán chạy, giết mổ động vật bệnh; thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời trên Hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam (VAHIS). Bộ cũng yêu cầu chủ động ngăn chặn dịch bệnh truyền lây giữa người và động vật theo mô hình “Một sức khỏe”, đặc biệt lưu ý các tác nhân nguy hiểm như vi rút Nipah và các biến chủng vi rút cúm gia cầm mới; tăng cường kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật theo Công văn số 11043/BNNMT-CNTY ngày 30/12/2025; khuyến khích và từng bước áp dụng truy xuất nguồn gốc động vật qua mã QR nhằm minh bạch thông tin từ trang trại đến bàn ăn. Cùng với đó, các địa phương cần khẩn trương bố trí kinh phí triển khai hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2026, bảo đảm nguồn lực cho tiêm vắc xin, giám sát dịch bệnh, xây dựng cơ sở, chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh, mua thuốc sát trùng và chi trả lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, khử trùng chuồng trại, tuyệt đối không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ động vật mắc bệnh; đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để đôn đốc tại các địa phương có nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm phòng thấp.

