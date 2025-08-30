Thanh Hóa sẽ được phân bổ hơn 427 tỷ đồng tặng quà cho người dân dịp Quốc khánh 2/9

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1867/QĐ-TTg ngày 29/8/2025 về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Quyết định nêu rõ, bổ sung có mục tiêu từ nguồn dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2025 đã được Quốc hội quyết định nhưng chưa phân bổ chi tiết cho 34 tỉnh, thành phố để thực hiện chính sách tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tổng kinh phí là hơn 10.700 tỷ đồng.

Căn cứ theo Quyết định số 1867/QĐ-TTg, tỉnh Thanh Hóa với hơn 4 triệu dân, sẽ được phân bổ hơn 427 tỷ đồng để tặng quà cho người dân, mỗi người 100 nghìn đồng dịp Quốc khánh 2/9.

Chi tiết mức bổ sung cho từng tỉnh, thành phố cụ thể như sau:

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được giao bổ sung kinh phí nêu trên, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí bổ sung theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị quyết của Chính phủ về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu việc tổ chức tặng quà cho nhân dân bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi các đơn vị liên quan đến chủ trương tặng quà cho công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng. Để triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị; rà soát ngay diện được nhận quà tặng và chuyển đến người dân bằng hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp trước 2/9. Đến ngày 29/8, theo khảo sát, gần 20 ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội. Các ngân hàng gồm nhóm big 4 (4 ngân hàng có vốn Nhà nước) là Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank và nhóm ngân hàng tư nhân, gồm ACB, BVBank, Co-opBank, HDBank, KienlongBank, LPBank, MB, Nam A Bank, NCB, PVcomBank, Sacombank, ShinhanBank, TPBank, Vikki Bank. Không chỉ qua các ngân hàng, người dân cũng có thể nhận tiền trợ cấp qua tài khoản Mobile Money.

