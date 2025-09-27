Thanh Hóa sẵn sàng phương án sơ tán 7.351 người dân khỏi vùng có nguy cơ lũ quét

Đến sáng 27/9, các xã miền núi của tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị phương án sẵn sàng sơ tán người dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm có nguy cơ ảnh hưởng của lũ quét.

Các xã miền núi của tỉnh sẵn sàng phương án sơ tán người dân sinh sống trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng của lũ quét.

Theo đó, các xã đã chuẩn bị phương án sơ tán 1.722 hộ/7.351 nhân khẩu sinh sống ở 233 thôn, bản/59 xã có nguy cơ ảnh hưởng của lũ quét.

Hiện các địa phương đang bố trí lực lượng túc trực 24/24, đặc biệt tại các điểm ngầm tràn bị ngập, không để người và phương tiện qua lại. Cùng với đó, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, xây dựng phương án chi viện cho các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây chia cắt dài ngày; sẵn sàng ứng phó khi bão vào đất liền hoặc hoàn lưu sau bão gây mưa lũ...

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, trong 6 giờ tới, một số xã, phường của tỉnh Thanh Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, như: Hóa Quỳ, Như Thanh, Như Xuân, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh ; Hợp Tiến, Luận Thành, Sơn Điện, Tam Thanh, Tân Thành, Thượng Ninh, Thường Xuân, Xuân Du, Yên Thọ; Bát Mọt, Công Chính, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Kiên Thọ, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Quang Chiểu, Sơn Thủy, Tam Chung , Tam Lư, Trung Lý, Trung Thành, Trường Lâm, Văn Phú, Xuân Thái, Yên Nhân.

Lê Hợi