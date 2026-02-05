Thanh Hóa phê duyệt phương án cung cấp điện khi thiếu nguồn năm 2026

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 420/QĐ-UBND, phê duyệt phương án cung cấp điện khi thiếu nguồn năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Công nhân Xí nghiệp lưới điện cao thế Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) kiểm tra hoạt động các thiết bị tại TBA 110kV trước khi đưa vào vận hành theo mô hình không người trực. Ảnh: Hùng Mạnh.

Việc phê duyệt phương án cung cấp điện khi thiếu nguồn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2026 nhằm đảm bảo hệ thống điện quốc gia cũng như lưới điện khu vực tỉnh Thanh Hoá vận hành an toàn, liên tục, ổn định và hiệu quả. Đảm bảo cấp điện luân phiên, công bằng, không tiết giảm điện kéo dài đối với một khu vực hoặc một phụ tải điện, đáp ứng hợp lý nhu cầu điện phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Ưu tiên cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng về chính trị, xã hội, khách hàng sản xuất công nghiệp lớn, khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Đảm bảo cấp điện cho phụ tải trong các trường hợp diễn biến thời tiết cực đoan như: Nắng nóng, giông lốc, mưa đá, rét đậm, rét hại, mưa bão...; đảm bảo cấp điện cho công tác phòng chống lụt bão, thiên tai và các hoạt động sản xuất nông nghiệp (bơm nước phục vụ đổ ải, chống hạn, chống úng).

Đảm bảo cung ứng điện ổn định cho các doanh nghiệp công nghiệp có 2 quy mô sản xuất lớn, các mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao, các doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp, công nghệ sản xuất có yêu cầu về đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn và liên tục.

Công ty Điện lực Thanh Hoá xây dựng phương án tiết giảm theo từng mức cắt công suất, sản lượng trong các trường hợp tiết giảm công suất, sản lượng được báo trước theo kế hoạch (tuần, tháng, quý): Đối với trường hợp tiết giảm công suất, sản lượng được báo trước theo kế hoạch được phân bổ, Công ty Điện lực Thanh Hoá sẽ căn cứ vào mức độ tiết giảm theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, yêu cầu đảm bảo cung cấp điện tại thời điểm tiết giảm, kế hoạch sửa chữa thực tế lưới điện và phương án tiết giảm công suất, sản lượng đã xây dựng được phê duyệt để lập kế hoạch tiết giảm công suất, sản lượng và thông báo cho khách hàng kế hoạch ngừng giảm cung cấp điện theo quy định.

Tiết giảm trong trường hợp bất khả kháng: Khi có lệnh cắt giảm công suất, sản lượng của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc hoặc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hoá sẽ căn cứ vào mức độ tiết giảm theo yêu cầu, phương thức kết dây thực tế, thông số vận hành thực tế, yêu cầu cung cấp điện tại thời điểm tiết giảm, phương án tiết giảm công suất, sản lượng đã xây dựng được phê duyệt và kết quả tiết giảm của các ngày trước (nếu có) để lựa chọn đường dây, phương án tiết giảm để thực hiện, đảm bảo tính luân phiên, công suất, sản lượng cắt và thông báo tới khách hàng theo quy định.

Xem toàn văn phương án tại đây.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)